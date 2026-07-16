Con machetes, palos y piedras, menores se enfrentan y siembran miedo en Durango

GENERANDO AUDIO...

Denuncian a grupos de adolescentes armados con machetes en Durango. Foto: Getty

Grupos de adolescentes armados con machetes, palos y piedras han sido denunciados por habitantes de la colonia Juan Lira, en Durango, quienes aseguran que los menores recorren las calles para enfrentarse con otros jóvenes y generar disturbios en la zona.

Videos muestran a adolescentes con machetes y palos

Habitantes difundieron videos en los que se observa a grupos de adolescentes encarándose en la vía pública mientras portan machetes, palos y piedras.

Los adolescentes, de entre 12 y 15 años, presuntamente provienen de la colonia 8 de Septiembre y participan de manera recurrente en enfrentamientos durante las noches, lo que ha incrementado la preocupación entre las familias del sector.

Los vecinos señalaron que los enfrentamientos estarían relacionados con disputas entre grupos de jóvenes por el control de determinadas zonas de la colonia.

Vecinos reportan llamados constantes al 911

Las llamadas al 911 son frecuentes cada vez que se registran estos incidentes. Sin embargo, aseguran que cuando las corporaciones de seguridad llegan al lugar, los adolescentes ya se retiraron, por lo que hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Los testimonios también indican que algunos de los jóvenes presuntamente se encuentran bajo los efectos de alguna sustancia al momento de los disturbios, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

#Durango | Pandilleros de la colonia 8 de septiembre alteraron el orden público en la colonia Juan Lira, con bats y machetes amenazaron a otros adolescentes, entre ellos había menores de 8 años.

El Consejo Ciudadano exige la atención directa de los los padres de familia. #Noti12 pic.twitter.com/Ygn1wfvp6S — Salvador Mercado (@Sallvatoree) July 16, 2026

Habitantes piden mayor presencia policial

Los vecinos afirmaron que los enfrentamientos han ocasionado daños a algunas propiedades y mantienen un ambiente de incertidumbre entre quienes habitan la colonia.

Además, solicitaron un mayor despliegue de vigilancia para prevenir nuevos incidentes y atender los reportes de manera oportuna.

Las autoridades no han informado sobre personas aseguradas ni han dado a conocer un posicionamiento oficial respecto a estos señalamientos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.