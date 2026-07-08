Despliegan operativo tras la fuga de ocho internas del anexo “Misión México”, en la capital de Durango

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Operativo por fuga de ocho internas en Durango. Foto: Omar Hernández.

Un fuerte operativo de corporaciones de seguridad se mantiene activo este miércoles en la capital de Durango, en busca de ocho mujeres internas que escaparon del anexo “Misión México”, ubicado en la colonia El Refugio, en el primer cuadro de la ciudad.

Escapan 8 internas de anexo de la capital de Durango

Un reporte al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un altercado al interior del centro de rehabilitación para adicciones.

Elementos de seguridad pública de la capital de Durango acudieron al inmueble y confirmaron el escape de ocho mujeres internas, una de ellas menor de edad.

Según el informe, las internas sometieron y golpearon a la encargada del lugar. Además, presuntamente, amarraron y amordazaron a dos compañeras que intentaron intervenir.

Elementos de seguridad detallaron que a las víctimas las dejaron en habitaciones del segundo piso antes de huir.

Despliegan operativo para buscarlas

Tras emitirse la alerta, elementos de las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en las zonas aledañas para intentar localizarlas.

Las autoridades informaron que solicitaron a la administración del centro de rehabilitación las fichas de identidad, datos generales y fotografías de las ochos mujeres para facilitar su localización.

La Fiscalía del Estado de Durango (FGED) confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación en torno al caso.

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