Desmantelan fábrica clandestina de explosivos y taller de blindaje criminal en Durango

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Taller de blindaje y fábrica clandestina desmantelada. Foto: Especial

Autoridades federales desmantelaron una fábrica de explosivos artesanales en la sierra de Durango y aseguraron un taller clandestino de blindaje donde presuntas células delictivas modificaban los vehículos conocidos como “monstruos”, durante un operativo que realizaron este viernes en distintos puntos del estado. Asimismo, los elementos decomisaron casi mil cartuchos útiles, armamento y equipo táctico.

El operativo se desarrolló en una zona boscosa cercana al poblado Coyotes, en los límites de los municipios de Durango y Pueblo Nuevo, así como en una bodega ubicada en la colonia Las Palmas, en la capital del estado. De este modo, todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Desmantelan fábrica de explosivos artesanales en la sierra de Durango

Según informaron las autoridades, los elementos localizaron en un laboratorio oculto bajo un jacal de madera artefactos explosivos artesanales listos para su uso. Además, hallaron sustancias químicas y precursores que los delincuentes empleaban para fabricar pólvora y cargas explosivas caseras.

El hallazgo ocurrió durante un despliegue de seguridad en la zona serrana, donde personal militar aseguró el material y comenzó las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.

Aseguran taller de blindaje y casi mil cartuchos en Durango

Tras una denuncia ciudadana recibida a través de la Ventanilla Única de Atención (UVA), elementos de la FGR y de la Guardia Nacional ejecutaron una orden de cateo en una bodega de la colonia Las Palmas.

En el inmueble localizaron un taller donde se realizaban modificaciones de blindaje artesanal a vehículos. De este modo, fueron aseguradas cinco unidades, tres de ellas con adaptaciones para reforzar su estructura.

¿Qué aseguraron las autoridades en Durango?

Durante ambos operativos fueron decomisados:

Artefactos explosivos artesanales listos para ser utilizados.

listos para ser utilizados. Sustancias químicas y precursores para fabricar explosivos.

para fabricar explosivos. Cinco vehículos , tres con blindaje artesanal .

, tres con . 914 cartuchos útiles de distintos calibres.

de distintos calibres. Un arma larga con cargador.

con cargador. Dos tubos cañón para armamento pesado.

para armamento pesado. Ocho cintas de eslabones metálicos para abastecer ametralladoras.

para abastecer ametralladoras. 31 componentes balísticos , entre ellos cristales reforzados, placas de acero y aros balísticos para neumáticos.

, entre ellos cristales reforzados, placas de acero y aros balísticos para neumáticos. 13 placas metálicas, un tanque de gas y una máquina de soldar profesional.

Todo el arsenal, los explosivos, los precursores químicos, los vehículos y el inmueble quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal. Por ahora, las autoridades ya investigan lo sucedido.

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