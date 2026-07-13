Desalojan a alrededor de 200 familias que habitaban en una zona irregular en la capital de Durango

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Desalojo en la ciudad de Durango. Foto: Omar Hernández

Autoridades de Durango mantienen el despliegue operativo este lunes en un asentamiento irregular ubicado en un predio federal de la colonia Ampliación San José III, en la capital, luego de desalojar a un aproximado de 200 familias que habitaban de manera irregular en la zona perimetral del ferrocarril.

Desalojan a 200 familias que vivían de manera irregular en un predio de Durango capital

Según el informe, denuncias ciudadanas habrían solicitado la intervención gubernamental señalando condiciones críticas que comprometían la salud y la seguridad de los colonos de la zona.

El operativo de desalojo se llevó a cabo durante la madrugada. Fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como personal operativo a bordo de maquinaria pesada arribaron al sitio mientras las familias dormían en sus hogares.

“Pues, nos dejaron sin nada. Miren, nomás alcancé a sacar la pantalla y, una cama chiquita (…) todo lo demás, los gabinetes, todo está allá. Ni para dónde irnos ni nada tampoco.”, explicó Sandra López, una de las afectadas.

Autoridades dan su versión del desalojo en Durango

Las viviendas improvisadas estaban hechas principalmente de madera y láminas de cartón, por lo que se registraban incendios de manera constante.

“Había una situación difícil para las familias que aquí radicaban, por lo que se dispuso la evacuación para asegurar tanto la integridad de las personas como, como la salud. (…) se retiraron 108 viviendas; fueron trasladadas 11 personas a el albergue del DIF municipal”, explicó, Bonifacio Herrera, secretario de gobierno municipal

Las autoridades señalaron que buscan reducir riesgos, prevenir emergencias mayores y restablecer las condiciones de seguridad y salubridad en este sector de la ciudad de Durango.

“Son como dos mil toneladas las que se habrán de retirar de este espacio. Tuvimos constantes llamados de los vecinos de los fraccionamientos aledaños, acerca de la problemática que se daba por esta situación. Ellos estaban en constante riesgo, se estaban conectando a la corriente de energía, había apagones; desafortunadamente se presentaban robos, era una situación de inseguridad para los habitantes”, añadió el funcionario.

Tras completarse la evacuación, equipos de servicio públicos y protección civil continúan con el retiro de las estructuras y materiales frágiles.

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