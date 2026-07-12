FGR localiza y asegura dos tigres blancos durante cateo en domicilio de Durango

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Dos tigres blancos asegurados en Durango. Foto: FGR

Este sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró dos tigres blancos durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia La Huerta, en la ciudad de Durango, como parte de una investigación por un posible delito contra la biodiversidad.

El operativo se llevó a cabo tras una denuncia presentada por elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes alertaron sobre la presunta presencia de los ejemplares dentro de una vivienda. Por ello, el inmueble quedó asegurado mientras continúan las investigaciones.

Derivado de una denuncia en la Ventanilla de Atención de la #FGR en @FGR_Durango, se cumplimentó una orden de cateo por un posible delito contra la biodiversidad.

Autoridades aseguraron dos tigres blancos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para… pic.twitter.com/xOKvD4NeBk — FGR México (@FGRMexico) July 11, 2026

FGR asegura dos tigres blancos en cateo en Durango

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó a partir de un reporte recibido mediante la Ventanilla Única de Atención (VUA), donde se informó que en un domicilio de la colonia La Huerta posiblemente permanecían dos tigres blancos.

Con esa información, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) integró la carpeta de investigación y solicitó a un juez una orden de cateo por un posible delito contra la biodiversidad.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de personal de la Defensa, la Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Dos tigres blancos asegurados en Durango. Foto: FGR

Autoridades mantienen abierta la investigación

Durante el cateo, las autoridades localizaron y aseguraron los dos tigres blancos, además del inmueble donde fueron encontrados. De este modo, se informó que tanto los ejemplares como la vivienda quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado si hubo personas detenidas ni ha revelado quién era el propietario de los animales.

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