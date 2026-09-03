Conductores de plataformas en Durango rechazan cobro del registro anual

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Conductores de plataformas rechazan registro en Durango. Foto: Omar Hernández.

Conductores de plataformas digitales como Uber, DiDi y Bolt manifestaron su rechazo al nuevo registro estatal obligatorio implementado por la Subsecretaría de Movilidad y Transportes de Durango, al considerar que los costos son excesivos y afectan directamente sus ingresos y economía familiar.

¿Cuánto deben pagar los conductores de plataformas?

De acuerdo con los conductores de plataformas, el esquema contempla inicialmente un cobro de 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a alrededor de cuatro mil 700 pesos, además de 32 UMA por el refrendo anual, equivalente a tres mil 753 pesos.

Las autoridades ofrecieron un acuerdo con un descuento de 50%, con lo que el pago inicial quedaría en aproximadamente dos mil 400 pesos. Sin embargo, los conductores consideran que el beneficio es temporal y cuestionan que el registro implique un refrendo obligatorio cada año.

“Se nos está cobrando un monto de cuatro mil 862 pesos aproximadamente”, señaló José Méndez, chofer de plataforma.

Conductores cuestionan licencia tipo C

Otra de las inconformidades es la exigencia de tramitar una licencia tipo C, cuyo costo, incluso con el descuento anunciado, rondaría los mil 400 pesos.

“Otra inquietud es la licencia tipo C; la licencia tipo C es para carros de servicio público, nosotros tenemos carros particulares”, agregó Méndez.

Los operadores también señalaron que obtienen entre 500 y 600 pesos por jornada, pero de esa cantidad deben cubrir gasolina, mantenimiento, renta o financiamiento del vehículo y las comisiones de las aplicaciones, que representan entre 15 y 50% del costo de cada viaje.

Habrá operativos de fiscalización

El Gobierno de Durango estableció los meses de septiembre y octubre como plazo para realizar el trámite. Después de este periodo, la Subsecretaría de Movilidad reanudará los operativos de fiscalización y enviará al corralón, mediante grúa, los vehículos que circulen sin permiso.

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