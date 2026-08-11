Campesinos denuncian cobro ilegal de cuotas y extorsiones en módulos de riego en Durango

GENERANDO AUDIO...

Campesinos denuncian extorsiones y cobro ilegal en riego Foto: Omar Hernández

Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI Laguna) en Durango denunció públicamente, este martes que, en medio de una crisis por escasez de agua, los productores de la región enfrentan el cobro ilegal de cuotas y extorsiones dentro de los propios módulos de riego.

Denuncian cobros por el acceso al agua

El director señaló que varios productores han reportado ser víctimas de presiones económicas directas para que se les permita trabajar y para poder acceder al recurso hídrico indispensable para sus cultivos.

Marco Zamarripa, Director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna mencionó:

“Se advirtió de un esquema pues de cacicazgo, de corrupción, que obviamente se solicitó en su momento y se sigue solicitando la intervención de las autoridades, sobre todo para pues romper con esos esquemas. Tenemos evidencia de que ha habido nombramientos que incumplen también estatutos internos de los módulos.”

Además de los abusos, Zamarripa señaló irregularidades en la toma de decisiones e integración de las directivas que administran el agua en la región.

“Se impusieron liderazgos en las asambleas de los módulos de riego, se presentaban personas diciendo que las asambleas anteriores no tenían validez y, obviamente, se usurpaban, digamos, esta, las presidencias de los módulos.” refirió Zamarripa, Director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna.

Detienen a presunto líder de módulo de riego por extorsión

Marco Zamarripa mencionó que recientemente la Fiscalía de Durango detuvo e imputó por extorsión agravada a José Carmen “N”, alias el “Carmelo”, quien usaba su cargo como presidente del Módulo de Riego 05 Brittingham en la Comarca Lagunera para exigir un pago forzado de hasta 20 mil pesos por hectárea de riego a los campesinos.

Si los ejidatarios no entregaban el dinero en efectivo les cortaban el agua para sus siembras por completo.

“Todo eso ha llevado pues a investigaciones, a reportarlo y a denunciarlo con las autoridades competentes. Así como ya se dio esta detención en este módulo de riego, pues instamos también a que suceda lo mismo con otros módulos que han estado ya reportándose.” culminó el Director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna.

Señalan posible infiltración del crimen organizado

Además, agricultores de la región han denunciado que los grupos delictivos infiltrados no sólo manejan el agua, también regulan el precio y acceso del forraje traído de Chihuahua y de la poliniza de la industria avícola.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.