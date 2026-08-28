Operativo militar en Durango deja 4 detenidos y decomise de drogas y armamento

GENERANDO AUDIO...

Operativo militar en Durango. Foto: Especial

Un operativo militar en Durango dejó cuatro personas detenidas y el aseguramiento de armas, granadas, cartuchos, vehículos y droga, informó este jueves la autoridad de Seguridad Federal. El despliegue se realizó en distintos puntos de Victoria de Durango, incluida la plaza comercial Paseo Durango.

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participaron en el dispositivo, apoyados por helicópteros que realizaron sobrevuelos en la zona. Los accesos a la plaza comercial fueron restringidos temporalmente durante las acciones de seguridad.

Operativo militar en Durango asegura armamento

De acuerdo con el informe oficial, durante los operativos los agentes detuvieron a cuatro personas y aseguraron seis armas largas y tres armas cortas. Las autoridades también reportaron el decomiso de 12 granadas, 600 cartuchos y 22 cargadores, además de cuatro vehículos.

En una de las acciones desplegadas en la zona comercial, elementos de seguridad detuvieron a dos personas y aseguraron una camioneta Toyota Hilux de modelo reciente.

El dispositivo incluyó revisiones a vehículos y personas que transitaban por las inmediaciones de la plaza Paseo Durango.

Además del armamento, las fuerzas federales aseguraron 600 dosis de metanfetamina durante los operativos realizados en la capital de Durango.

Operativo requirió de distintas dependencias

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, integrantes de las Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

La Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también formaron parte del despliegue.

Asimismo, la Semar utilizó sus helicópteros Black Hawk para apoyar las labores de vigilancia y los sobrevuelos durante el operativo.

Detenidos y aseguramientos quedan a disposición de la FGR

Las cuatro personas detenidas y todo el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Durango.

La autoridad federal realizará las investigaciones correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de los detenidos.

El operativo forma parte de las acciones de seguridad desplegadas por las fuerzas federales en Victoria de Durango.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.