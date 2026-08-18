Tormenta deja sin techo a familias de Santiago Papasquiaro, Durango

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Tormenta afecta a familias y se lleva techos en Durango. Foto: Omar Hernández

Autoridades de Protección Civil del estado de Durango mantienen un despliegue de auxilio en las comunidades rurales de El Porvenir y La Villita, pertenecientes al municipio de Santiago Papasquiaro, tras las afectaciones por la fuerte tormenta registrada durante las últimas horas.

Tormenta daña viviendas en Santiago Papasquiaro

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo, informó que el fenómeno meteorológico causó el desprendimiento de techos de material frágil en las viviendas, además de averías en tinacos y paneles solares.

Arturo Galindo, Director de PC Durango, mencionó:

“Estamos hablando de dos comunidades que no son muy grandes, son aproximadamente ciento… 130 más o menos habitantes ahí en esa zona y bueno, pues lo que ocurrió fue una tormenta, pues bueno, con lluvia fuerte, con fuertes vientos también y que esto generó sobre todo el daño en seis viviendas. La mayoría va a requerir apoyo en el tema sobre todo de las láminas, algo de madera.”

Comunidades no quedaron incomunicadas

A pesar de que la zona se encuentra aproximadamente a siete horas de la cabecera municipal, las autoridades descartaron que las comunidades hayan quedado incomunicadas, confirmando que los caminos de acceso permanecen funcionales.

Por su parte, el Gobierno municipal aseguró que enviará insumos de apoyo a las familias damnificadas.

Prevén más tormentas en Durango

“Estaremos mandando un equipo de servicios públicos y protección civil para que rehabilite y restablezca otra vez los servicios.” refirió

Personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que la temporada de lluvias continúa en su periodo de mayor intensidad, por lo que se esperan más tormentas en diversos puntos de la entidad.

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