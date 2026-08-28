VIDEO: helicóptero militar pierde potencia y se desploma al despegar en Durango

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Helicóptero militar pierde potencia y cae en Durango. Foto: Cuartoscuro

Un helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana realizó un aterrizaje de emergencia este 28 de agosto en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, durante una maniobra de despegue.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los siete ocupantes de la aeronave presentaron contusiones leves y fueron atendidos de inmediato.

Video…momentos en los que se accidenta el helicóptero Militar en las instalaciones del cuartel de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, durante la mañana de este viernes. pic.twitter.com/9TNN9S4aNp — Órale! qué Chiquito (@OraleQChiquito) August 28, 2026

El helicóptero gira de forma anormal y cae sobre árboles en Durango

En el video se observa cómo el helicóptero realiza un giro aparentemente anormal que, a simple vista, podría interpretarse como un desbalance durante el vuelo. En cuestión de segundos, la aeronave desciende y cae sobre unos árboles, dejando una estela de polvo. Tras el aterrizaje de emergencia, el helicóptero se observa visiblemente en condiciones aparentemente estables.

ACCIDENTE DE HELICÓPTERO MILITAR EN LA SIERRA DE DURANGO

Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana sufrió un accidente este viernes en una zona cercana a El Salto, Pueblo Nuevo.#Durango #ElSalto #FuerzaAéreaMexicana #ElEditorMZTInformativo pic.twitter.com/bkMZNvTbkD — El Editor MZT Informativo (@EditorMzt) August 28, 2026

Secretaría de Defensa reporta contusiones leves entre los siete tripulantes

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los siete ocupantes del helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana presentaron contusiones leves tras realizar un aterrizaje de emergencia durante el despegue, en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.

Los tripulantes fueron atendidos de inmediato por personal de Sanidad Militar. Asimismo, se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana, que determinará las causas que originaron el incidente.

¿Qué pasó con el helicóptero militar?

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave despegó del Campo Militar de El Salto, pero pocos minutos después presentó una pérdida de potencia que provocó un rápido descenso.

El piloto logró realizar una maniobra de emergencia y hacer que el helicóptero cayera sobre sus patines de aterrizaje dentro del mismo campo militar. Sin embargo, durante el descenso la aeronave golpeó un árbol, lo que provocó daños en las aspas y afectaciones en el motor.

Como consecuencia del percance, dos soldados resultaron lesionados y recibieron atención tras el incidente. Las autoridades deberán determinar las causas que provocaron la pérdida de potencia de la aeronave.

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