VIDEO: helicóptero militar pierde potencia y se desploma al despegar en Durango
Un helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana realizó un aterrizaje de emergencia este 28 de agosto en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, durante una maniobra de despegue.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los siete ocupantes de la aeronave presentaron contusiones leves y fueron atendidos de inmediato.
El helicóptero gira de forma anormal y cae sobre árboles en Durango
En el video se observa cómo el helicóptero realiza un giro aparentemente anormal que, a simple vista, podría interpretarse como un desbalance durante el vuelo. En cuestión de segundos, la aeronave desciende y cae sobre unos árboles, dejando una estela de polvo. Tras el aterrizaje de emergencia, el helicóptero se observa visiblemente en condiciones aparentemente estables.
Secretaría de Defensa reporta contusiones leves entre los siete tripulantes
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los siete ocupantes del helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana presentaron contusiones leves tras realizar un aterrizaje de emergencia durante el despegue, en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.
Los tripulantes fueron atendidos de inmediato por personal de Sanidad Militar. Asimismo, se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana, que determinará las causas que originaron el incidente.
¿Qué pasó con el helicóptero militar?
De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave despegó del Campo Militar de El Salto, pero pocos minutos después presentó una pérdida de potencia que provocó un rápido descenso.
El piloto logró realizar una maniobra de emergencia y hacer que el helicóptero cayera sobre sus patines de aterrizaje dentro del mismo campo militar. Sin embargo, durante el descenso la aeronave golpeó un árbol, lo que provocó daños en las aspas y afectaciones en el motor.
Como consecuencia del percance, dos soldados resultaron lesionados y recibieron atención tras el incidente. Las autoridades deberán determinar las causas que provocaron la pérdida de potencia de la aeronave.
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