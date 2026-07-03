Ejército desmantela narcolaboratorio en Durango; estiman golpe de 29 mdp

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Narcolaboratorio en Durango. Foto: Uno TV

Elementos del Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron un narcolaboratorio en el municipio de Tamazula, Durango, durante un operativo realizado en la zona serrana del Ejido Acatitlán.

De acuerdo con las autoridades federales, en el centro de producción clandestina de metanfetamina fueron asegurados precursores químicos utilizados para la elaboración de droga sintética, con una afectación económica estimada en 29 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Aseguran precursores para fabricar metanfetamina en narcolaboratorio

Durante recorridos de vigilancia, el personal militar detectó un área donde se concentraban diversos materiales empleados para la fabricación de metanfetamina.

Tras asegurar el perímetro, las fuerzas federales incautaron:

Mil 350 litros de precursores químicos líquidos

de precursores químicos líquidos 150 kilogramos de sustancias químicas sólidas

Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Continúa operativo en Tamazula

Luego del aseguramiento del narcolaboratorio, las fuerzas de seguridad reforzaron la vigilancia y mantienen un operativo en Tamazula, con patrullajes en la zona para detectar posibles actividades relacionadas con la producción de droga.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas derivadas de este operativo.

Tamazula, una zona estratégica para grupos delictivos

El municipio de Tamazula se ubica en la sierra de Durango, en una región que colinda con Chihuahua y Sinaloa, considerada estratégica por la presencia y operación de grupos delictivos.

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