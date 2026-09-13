¡No se salvó! Ladrón roba farmacia, devuelve botín y termina detenido en Durango

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Ladrón. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Durango

Elementos de la Policía Estatal de Durango detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del robo con violencia a una farmacia ocurrido el 10 de septiembre en la ciudad de Durango.

El detenido fue identificado como Óscar “H”, de 30 años, vecino del barrio de Tierra Blanca. Durante su aseguramiento, los agentes localizaron entre sus pertenencias una pistola de postas de utilería, similar a la que presuntamente habría utilizado durante el asalto.

#PolicíaEstatal logra la detención del presunto resp. del robo con violencia a farmacia de blvd. Domingo Arrieta y calle Juan E. García, de #Durango, al cual se le aseguró una pistola de postas. Se trata de nombre Oscar “H” de 30 años con dom. en Barrio de Tierra Blanca. pic.twitter.com/oXO53cYEuQ — Sría. de Seguridad Pública del Edo. de Durango (@sspdgo) September 12, 2026

Según los reportes, el ladrón habría robado 6 mil pesos. Sin embargo, tras verse exhibido en redes sociales, presuntamente habría devuelto el botín al dueño de la farmacia.

Detienen a Óscar “H” tras robo a farmacia en Durango

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Durango, los policías ubicaron al hombre cuando caminaba por la calle Arista. Al notar la presencia de los agentes, habría mostrado una actitud sospechosa y evasiva, por lo que procedieron a realizarle una revisión. Durante la intervención encontraron el arma de postas.

Según el reporte oficial, el hombre también habría mantenido una actitud agresiva frente a los elementos. Posteriormente, los agentes establecieron que se trataría del mismo individuo señalado por el asalto ocurrido un día antes en una farmacia ubicada sobre el bulevar Domingo Arrieta y la calle Juan E. García.

Video del asalto circuló en redes sociales

El robo fue difundido públicamente por Fabián García, propietario del establecimiento, quien compartió un video en el que se observa a un hombre ingresar a la farmacia y amenazar con una pistola a un trabajador que se encontraba en las cajas.

Las imágenes circularon en redes sociales y ayudaron a identificar al individuo que posteriormente fue relacionado con el detenido; posteriormente, el video dejó de circular.

El hombre quedó a disposición del Juzgado Administrativo por la conducta registrada durante la intervención policial. Sin embargo, los propietarios de la farmacia presentaron la denuncia correspondiente por el robo, por lo que será la Fiscalía General del Estado de Durango la encargada de investigar su posible participación en el asalto.

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