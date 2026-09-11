“Huevo pirata” a mitad de precio golpea ventas y enciende alarmas sanitarias en Durango; autoridades destruyen 14 mil piezas

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Autoridades destruyeron más de 14 mil piezas de huevo. Foto: Omar Hernández

Personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, (Coprised) aseguró y destruyó miles de piezas de huevo debido al incumplimiento de la normativa de etiquetado y caducidad.

El operativo se centró en los locales del Mercado de Abastos El Refugio en donde se confiscaron cientos de cajas con producto que carecía de la fecha de caducidad impresa, conforme a los lineamientos sanitarios.

Producto fue destruído

El titular de la Coprised, Saúl Fernández Saracho explicó que el producto fue destruido pese a que presentaba una apariencia física adecuada y contaba con documentación básica sobre su granja de origen.

“Hicimos otro aseguramiento en el Mercado de Abastos del Refugio, en el cual se aseguraron poquito más de 14 mil piezas.” Saúl Fernández Saracho, titular de Coprised

El empresarial, Reynaldo Dozal manifestó que, el sector está preocupado por la presencia del llamado “huevo pirata”.

“Es un huevo que, en primer lugar, no ha sido regulado, en segundo lugar, este, no sabemos la forma de producirlo. (…) Ahí pues el llamado a las autoridades a que se apliquen y que la verdad, este, investiguen y chequen bien porque no es posible que esté entrando ese tipo de productos que es de primera necesidad.” Reynaldo Dozal, empresario

Establecimientos han sufrido pérdidas

Comerciantes del Mercado El Refugio señalaron que, la comercialización de producto no certificado ha impactado las ventas de los establecimientos, pues, mientras que, el kilo de huevo normal se vende entre 37 y 42 pesos, el “huevo pirata” se encuentra entre los 15 y 25 pesos por kilo.

“Nos afectó un chorro aquí en el mercado porque pues desde que llegó ese huevo pirata, pues bajaron las, las ventas aquí en las bodegas de todo el Mercado del Refugio, ¿verdad? Este, por otra parte, pues el huevo pirata afecta no tanto a nosotros, sino a los consumidores, ¿verdad?” Luis Beltrán, comerciante

La dependencia adelantó que extenderá los trabajos de supervisión a los comedores de la red hospitalaria de Durango, para verificar los procesos de recepción, conservación y preparación de alimentos.

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