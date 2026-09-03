Nueva organización “Comando del Diablo” pide 300 pesos a negocios para “protegerlos”

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Denuncian extorsiones del “Comando del Diablo” en Durango. Foto: Omar Hernández.

Dueños de negocios del estado de Durango denuncian ser víctimas de una nueva organización criminal llamada “Comando del Diablo”, la cual les pide dinero para supuestamente protegerlos del crimen. De hecho, grabaron a una de las presuntas extorsionadoras en un establecimiento de la colonia Maderera, donde pidió 300 pesos.

Extorsionadora amenaza a empleadas

Los dueños del establecimiento de gorditas “La Doña MRS” denunciaron haber sido víctimas de un intento de extorsión, luego de que una mujer fue captada por cámaras de videovigilancia cuando presuntamente exigió un cobro de piso de 300 pesos a empleadas del establecimiento, ubicado en la colonia Maderera, en Durango capital.

La mujer aseguró pertenecer a una supuesta organización delictiva llamada “Comando del Diablo” y amenazó con quitar el negocio si se negaban a entregarle una cuota.

“Andamos pidiendo 300 pesos, mija, nada más. Una nueva organización que entró aquí a Durango que se llama ‘Comando del Diablo’, y estamos pidiendo 300 pesos de cuota, no es todo el dinero”.

La presunta extorsionadora también amenazó con quitar el establecimiento en caso de que las empleadas se negaran a colaborar.

“Si se niega o no quiere aportar con la cooperación que le estamos dando, le vamos a quitar todo el negocio”.

Difunden video para alertar a comerciantes

Después de estos hechos, los propietarios del establecimiento compartieron el video de la presunta extorsión en redes sociales, con el objetivo de alertar a otros dueños y pedir la intervención de las autoridades.

Durante el video, la mujer también hace referencia a supuestas acciones para “ayudar a las familias duranguenses” y asegura haber realizado una “limpia de todo Durango” durante tres meses.

Autoridades descartan al “Comando del Diablo”

Las autoridades de Durango señalaron que no existe una estructura criminal organizada identificada como “Comando del Diablo” en el estado y calificaron el hecho como un acto de extorsión.

Asimismo, explicaron que la mujer señalada presuntamente enfrenta problemas mentales. La policía mantiene las investigaciones para localizar a la presunta extorsionadora y esclarecer lo ocurrido.

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