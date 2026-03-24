Plaga de gusano descortezador mantiene en alerta a productores de madera en la sierra de Durango

GENERANDO AUDIO...

Plaga de gusano descortezador. Foto: Omar Hernández

Ejidatarios de la sierra de Durango denunciaron este martes los graves daños que ha provocado la plaga del gusano descortezador en miles de hectáreas de superficie arbolada.

La presencia del insecto se detectó inicialmente en el municipio de San Dimas, pero en los últimos días se ha extendido con rapidez hacia la sierra de Durango y otras áreas de los municipios de Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiaro.

El tesorero del Ejido Vencedores y anexos, Luis Andrés Muñoz Ortega explicó que, la propagación acelerada del parásito ha generado una alerta de contingencia sanitaria por el impacto severo en los bosques y en la economía del sector forestal de la entidad.

“El centro de un trozo siempre sale calidad cinco porque es el corazón, entonces, los costados, los costados de cualquier troza, pues es la clase, es lo mejor, entonces es donde ellos penetran, lo, los costados, es lo que primero afectan entonces sí, sí nos viene a perjudicar”. Luis Andrés Muñoz Ortega, tesorero del Ejido Vencedores y anexos

El gusano descortezador es una plaga forestal agresiva, compuesta por larvas de escarabajos que se alimentan de la corteza de los árboles, principalmente coníferas, provocando su debilitamiento, la aparición de pequeños agujeros en troncos y ramas, y finalmente la muerte de los ejemplares.

“Aquí están los caminitos donde ya se comieron todo lo que, lo que viene. Ya esto ya es, ya es secundario ¿verdad? Ya es toya, ya lo comieron aquí va, son los caminitos. Hay tres tipos, el que está allá en el, en el tronco del árbol llega hasta aproximadamente 2 metros y medio, 3; no sube más arriba. Hay otro tipo de escarabajo que ataca en la copa del árbol, arriba, y ese, va hacia abajo y hay otro tipo que ataca exactamente en la mitad del árbol, más grandecitos son. Entonces haga de cuenta que hay árboles de estos que el tronco verde, arriba, la cumbre, verde y en medio ya está muerto”. José Antonio Martín Aranda Rodríguez, jefe de Brigadas contra incendios.

Los ejidatarios afectados esperan que las brigadas especializadas logren contener la proliferación del insecto antes de que las pérdidas económicas se agraven aún más en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.