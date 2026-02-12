Agresión con arma blanca en Universidad de Ixtlahuaca activa protocolo

GENERANDO AUDIO...

Se trató de un hecho de violencia de género. FOTO: Getty

Una agresión con arma blanca contra una alumna de 19 años se registró este miércoles dentro del gimnasio de la Universidad de Ixtlahuaca (CUI), en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. El ataque activó protocolos internos y movilizó a cuerpos de emergencia y seguridad estatal y municipal.

Tras el incidente, la joven fue atendida en el lugar por elementos de Protección Civil, quienes lograron estabilizarla y la trasladaron de urgencia a una clínica particular para su valoración médica. Hasta el momento, se reporta que recibe atención especializada.

El área del gimnasio fue acordonada para que la Fiscalía del Estado de México realizara las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

A través de un comunicado oficial, la Universidad de Ixtlahuaca informó que se trató de un hecho de violencia de género ocurrido entre estudiantes de la comunidad.

“El caso es atendido por las autoridades competentes, y la Universidad colabora plenamente con dichas instancias. Asimismo, se informa que el presunto agresor se puso de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes, quienes llevan a cabo las investigaciones conforme a derecho”, señaló la institución.

La universidad añadió que la persona afectada recibió atención médica oportuna.

Las autoridades estatales continúan con las indagatorias para determinar responsabilidades.

