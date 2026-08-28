¡Aguas con el regreso a clases! Transportistas del Edomex amenazan con paro el próximo lunes

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Transportistas anuncian megabloqueo en Edomex el 31 de agosto. Foto: Cuartoscuro

Transportistas de la empresa Trolemex anunciaron un megabloqueo para el lunes 31 de agosto en la zona oriente del Estado de México (Edomex), como medida de protesta para exigir su incorporación al sistema de transporte masivo Trolebús Chalco-Santa Martha.

¿Cuándo y dónde será el bloqueo de transportistas?

La movilización está prevista para el 31 de agosto y podría afectar directamente la circulación en la autopista México-Puebla, además de otras vialidades de conexión regional en el oriente del Estado de México.

Ante el anuncio, se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público considerar rutas alternas y tomar previsiones desde las primeras horas de la jornada.

Los transportistas indicaron que su intención no es afectar a la ciudadanía, pero advirtieron que, si no se concretan mesas de diálogo y soluciones con las autoridades, podrían suspender el servicio en la región.

¿Por qué protestan los transportistas de Trolemex?

La entrada en operación del Trolebús Chalco-Santa Martha, en mayo de 2025, modificó las condiciones del mercado del transporte en la zona.

Los transportistas estiman que han dejado de movilizar alrededor de 42 millones de pasajeros, lo que habría generado una afectación económica aproximada de 510 millones de pesos.

Además, señalan que alrededor de mil 500 unidades dejaron de operar y que cerca de 4 mil empleos directos y 2 mil indirectos estarían en riesgo.

Su principal demanda es ser incorporados formalmente al sistema de transporte masivo, no retirar el servicio del Trolebús.

🔴 #AlMomento | ⚠️ #Transportistas del #EdoMéx amenazan con #bloqueo masivo debido a las afectaciones económicas que ha generado la operación del #Trolebús #Chalco y se estiman pérdidas de hasta 510 mdp🚎Lo que sucede hoy, lo lees aquí. ¡Entra ya!👇https://t.co/9QWO7ofGqm pic.twitter.com/SKma6yiquv — Conexión H (@h_conexion) August 26, 2026

¿Qué piden los transportistas al Gobierno del Edomex?

Los integrantes de Trolemex buscan participar en la operación del Trolebús Chalco-Santa Martha y establecer jurídicamente las condiciones para su incorporación.

Los representantes de las empresas sostienen que cuentan con infraestructura, experiencia y presencia histórica en el corredor que conecta distintos municipios del oriente del Estado de México con la Ciudad de México.

¿Qué empresas integran Trolemex?

El colectivo está conformado por seis empresas de transporte:

Santa María Astahuacán y Anexas

Servicios Aviación Colonias del Vaso de Texcoco

Autobuses del Valle de Chalco

Transportes Chalco 36

Corporación Troncal de Autotransportes de Oriente Chalco

Sitios Unidos y Rutas del Distrito del Valle de Xico

Los integrantes de Trolemex señalaron que mantendrán su exigencia de diálogo con las autoridades y advirtieron que, si no existen acuerdos antes del 31 de agosto, realizarán la movilización anunciada en las principales vialidades del oriente del Estado de México.

También aseguran que han buscado resolver el conflicto mediante el diálogo con las autoridades de movilidad, pero hasta ahora no se habría concretado un acuerdo.

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