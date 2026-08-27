Autopista México-Querétaro tendrá cierres parciales este jueves por montaje de estructuras; ve horarios y tramo afectado

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México-Querétaro. Foto. Pexels

Se informa a las personas usuarias que se realizarán cierres parciales en ambos sentidos a la altura del kilómetro 88 de la autopista México-Querétaro, en Jilotepec, Estado de México (Edomex). Estos trabajos son necesarios para llevar a cabo el montaje de estructuras y garantizar el correcto desarrollo de las obras.

Fechas y Horarios de Afectación

Inicio: Jueves 27 de agosto a las 23:00 horas

Jueves 27 de agosto a las 23:00 horas Término: Viernes 28 de agosto a las 01:00 horas

Recomendaciones para los Usuarios

Prever los tiempos de traslado

Conducir con precaución y disminuir la velocidad al aproximarse a la zona

Utilizar vías alternas en caso de ser necesario

Para cualquier eventualidad, se ponen a disposición los siguientes canales:

Teléfono de atención: 074

074 Cuenta de X: @CAPUFE

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoQuerétaro 🚧

Este jueves 27 de agosto se realizarán cierres parciales en ambos sentidos, a la altura del km 88, de las 23:00 a la 01:00 horas del viernes 28, debido al montaje de estructuras.

Anticipe sus tiempos de… pic.twitter.com/GMbnUeF3xz — CAPUFE (@CAPUFE) August 27, 2026

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