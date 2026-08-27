Autopista México-Querétaro tendrá cierres parciales este jueves por montaje de estructuras; ve horarios y tramo afectado

| 09:06 | Dulce Juárez | Uno TV
México-Querétaro. Foto. Pexels

Se informa a las personas usuarias que se realizarán cierres parciales en ambos sentidos a la altura del kilómetro 88 de la autopista México-Querétaro, en Jilotepec, Estado de México (Edomex). Estos trabajos son necesarios para llevar a cabo el montaje de estructuras y garantizar el correcto desarrollo de las obras.

Fechas y Horarios de Afectación

  • Inicio: Jueves 27 de agosto a las 23:00 horas
  • Término: Viernes 28 de agosto a las 01:00 horas

Recomendaciones para los Usuarios

  • Prever los tiempos de traslado
  • Conducir con precaución y disminuir la velocidad al aproximarse a la zona
  • Utilizar vías alternas en caso de ser necesario

Contacto de Atención y Reportes

Para cualquier eventualidad, se ponen a disposición los siguientes canales:

  • Teléfono de atención: 074
  • Cuenta de X: @CAPUFE

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