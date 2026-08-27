Autopista México-Querétaro tendrá cierres parciales este jueves por montaje de estructuras; ve horarios y tramo afectado
GENERANDO AUDIO...
Se informa a las personas usuarias que se realizarán cierres parciales en ambos sentidos a la altura del kilómetro 88 de la autopista México-Querétaro, en Jilotepec, Estado de México (Edomex). Estos trabajos son necesarios para llevar a cabo el montaje de estructuras y garantizar el correcto desarrollo de las obras.
Fechas y Horarios de Afectación
- Inicio: Jueves 27 de agosto a las 23:00 horas
- Término: Viernes 28 de agosto a las 01:00 horas
Recomendaciones para los Usuarios
- Prever los tiempos de traslado
- Conducir con precaución y disminuir la velocidad al aproximarse a la zona
- Utilizar vías alternas en caso de ser necesario
Contacto de Atención y Reportes
Para cualquier eventualidad, se ponen a disposición los siguientes canales:
- Teléfono de atención: 074
- Cuenta de X: @CAPUFE
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.