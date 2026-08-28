Localizan a los tres adolescentes que escaparon de una casa hogar en Tepotzotlán

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Los tres adolescentes fueron localizados. Fotos: Ayuntamiento de Tepotzotlán

Los tres adolescentes que escaparon de una casa hogar en Tepotzotlán, Estado de México (Edomex), fueron localizados y regresaron con sus familias en el municipio de Hueypoxtla, informó el Ayuntamiento de Tepotzotlán. Tadeo Josafat, Jaime René y Héctor Samuel habían salido de la institución desde el 23 de agosto, hecho que quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en redes sociales.

La autoridad municipal señaló que, después de conocer la situación y ante la circulación de las imágenes, se activaron los protocolos correspondientes para su localización, en coordinación con autoridades estatales. Finalmente, los tres adolescentes fueron ubicados y se encuentran a salvo en sus respectivos hogares, acompañados por sus familiares.

¿Qué se veía en el video de los adolescentes?

El video que se difundió en plataformas digitales muestra el momento en que los tres jóvenes salen de la casa hogar ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón, en Tepotzotlán.

En las imágenes se observa inicialmente a uno de los adolescentes subir y posteriormente saltar desde una altura aproximada de dos metros hacia la calle. Instantes después, los otros dos jóvenes realizan la misma acción y los tres se alejan corriendo.

👦👧‼️ADOLESCENTES SE ESCAPAN DE CASA HOGAR EN #Tepotzotlán #Edomex‼🔍🏠



🤳#DenunciaCiudadana



🗣Les comparto el momento en que tres #adolescentes, que se alojaban en una casa hogar en colonia Ricardo Flores Magón de #Tepotzotlán, salieron del lugar con rumbo desconocido.

El… pic.twitter.com/JM0YLZZM8w — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) August 27, 2026

La grabación fue compartida en redes sociales y contribuyó a que el caso fuera conocido públicamente. Tras identificar a los adolescentes, el gobierno municipal dio a conocer información para apoyar su búsqueda y solicitó la colaboración de las autoridades correspondientes.

El Ayuntamiento no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la salida de los tres jóvenes ni sobre las razones por las que se encontraban bajo resguardo en dicha institución.

¿Dónde fueron localizados los tres adolescentes?

De acuerdo con el reporte oficial, Tadeo Josafat, Jaime René y Héctor Samuel fueron localizados en Hueypoxtla, municipio donde se encuentran sus hogares.

La autoridad municipal informó que los tres ya están con sus familias, por lo que concluyeron las acciones de búsqueda emprendidas después de que se reportara su salida de la casa hogar.

Hasta el momento, no se han informado públicamente detalles sobre dónde permanecieron los adolescentes durante el periodo comprendido entre su salida, el 23 de agosto, y su localización, ni se han precisado las circunstancias en las que fueron encontrados.

¿Por qué estaban los adolescentes en una casa hogar?

Uno de los aspectos que no ha sido aclarado por las autoridades es por qué los tres adolescentes se encontraban en la casa hogar de Tepotzotlán y cuáles eran las condiciones bajo las que permanecían en la institución.

El Ayuntamiento tampoco informó si existe una investigación relacionada con las circunstancias que llevaron a los jóvenes a abandonar el inmueble o si se determinaron responsabilidades por su salida.

La información oficial disponible se concentra en confirmar que los tres adolescentes fueron localizados y que actualmente están con sus familias en Hueypoxtla.

Con la localización de los adolescentes, las autoridades dieron por concluida la búsqueda y confirmaron que se encuentran acompañados por sus familiares. No se han reportado mayores detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias que motivaron su permanencia en la institución.

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