Captan escape de 3 adolescentes de casa hogar en Tepotzotlán

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Tadeo, Jaime y Héctor escaparon de una casa hogar. Fotos: COBUPEM

El momento exacto en que tres adolescentes escaparon de una casa hogar en Tepotzotlán, Estado de México (Edomex), fue captado por cámaras de seguridad, confirmando su huida el pasado 23 de agosto. Tras la viralización del video y la información en redes sociales, el Ayuntamiento de Tepotzotlán emitió un comunicado oficial para identificar a los menores y activar los protocolos de búsqueda en coordinación con autoridades estatales.

Los jóvenes fueron identificados como:

Tadeo Josafat Vargas Ruiz, de 14 años

Jaime René Darling Cervantes, de 15 años

Héctor Samuel Guevara Sánchez, de 15 años

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Jaime René Darling Cervantes, Héctor Samuel Guevara Sanchez y Tadeo Josafat Vargas Ruíz, cualquier información favor de comunicarse a los teléfonos al pie del boletin. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/mLWFueXD2e — COBUPEM (@COBUPEM) August 25, 2026

Los tres menores escaparon de la institución ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón. En el video, que circula en plataformas digitales, se observa cómo uno de ellos salta desde una altura aproximada de 2 metros hacia la calle, seguido inmediatamente por sus dos compañeros, para después huir corriendo.

¿Qué se ve en el video del escape en Tepotzotlán?

Una cámara de videovigilancia particular registró la audaz huida de los tres adolescentes. En el clip, que dura apenas unos segundos, se aprecia una calle solitaria cuando, de manera sorpresiva, uno de los jóvenes aparece en la parte superior de un muro y salta hacia el pavimento, tras lo cual, comienza a correr para alejarse del lugar.

👦👧‼️ADOLESCENTES SE ESCAPAN DE CASA HOGAR EN #Tepotzotlán #Edomex‼🔍🏠



🤳#DenunciaCiudadana



🗣Les comparto el momento en que tres #adolescentes, que se alojaban en una casa hogar en colonia Ricardo Flores Magón de #Tepotzotlán, salieron del lugar con rumbo desconocido.

El… pic.twitter.com/JM0YLZZM8w — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) August 27, 2026

Segundos después, los otros dos adolescentes replican la acción, saltando desde el mismo punto y corriendo en la misma dirección que su compañero. El video, que se ha vuelto viral y ha sido compartido en redes, como en la cuenta de X de Qué Poca Madre, se confirma que no se trató de una desaparición tras salir a jugar, como se había especulado en algunas publicaciones, sino de un escape planeado de la casa hogar donde se encontraban alojados, siendo originarios del municipio de Hueypoxtla.

Autoridades activan búsqueda y desmienten rumores

El Ayuntamiento de Tepotzotlán informó que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se estableció comunicación con el procurador municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Hueypoxtla y la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de ese mismo municipio. Esta coordinación tiene como objetivo unificar los esfuerzos para localizar a los menores.

En el comunicado, la autoridad municipal aclara que “es falso que los adolescentes hayan salido a jugar y posteriormente desaparecieran“, desmintiendo versiones extraoficiales y confirmando que salieron de la institución sin permiso.

Desde el primer momento, células de búsqueda de Hueypoxtla y Tepotzotlán mantienen una colaboración permanente, realizando recorridos y distribuyendo los boletines de búsqueda correspondientes para dar con su paradero. El Gobierno local hizo un llamado a la ciudadanía para no compartir rumores y reportar cualquier información verídica a los números de emergencia.

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