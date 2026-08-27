Caos vial en Tultitlán por bloqueo en la vía José López Portillo

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Bloqueo en Tultitlán. Foto: Fernando Cruz

La tarde de este jueves se registra severo caos vehicular sobre la vía José López Portillo en Tultitlán, Estado de México (Edomex), debido a un grupo de manifestantes que mantienen cerrados todos los carriles en dirección La Quebrada.

¿Qué piden los manifestantes?

Son habitantes de la colonia Mariano Escobedo quienes decidieron cerrar el paso vehicular para exigir al gobierno municipal detenga los trabajos debido demolición de, al menos, 30 locales comerciales que se tienen previsto dentro del plan de remodelación del bajopuente que conecta con Perinorte.

Los inconformes aseguran solicitaron una mesa de diálogo con autoridades locales; sin embargo, esta no se ha llevado a cabo por lo que decidieron cerrar el paso vehicular.

Debido al bloqueo se mantiene suspendido el servicio del Mexibús Línea 2 de Las Américas a La Quebrada por lo que usuarios han descendido de las unidades y continuado su trayecto a pie.

Los manifestantes aseguran no se van a retirar hasta que sean atendidos por los trabajadores del Ayuntamiento.

El bloqueo ha generado kilométricas filas vehiculares.

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