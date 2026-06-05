Alcalde de Metepec, Fernando Flores, se disculpa tras irrumpir con hombres armados en un club

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Fernando Flores, edil de Metepec, en polémica tras video viral. Foto: Cuartoscuro

El alcalde de Metepec, Estado de México, Fernando Flores Fernández, ofreció una disculpa pública luego de que se viralizara un video en el que aparece ingresando al Club Deportivo La Asunción acompañado por personas armadas durante un conflicto entre particulares.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un grupo de personas ingresando al club deportivo. En la grabación se observa a un hombre que inicia un forcejeo en la entrada del inmueble, mientras el alcalde entra acompañado por varias personas.

Posteriormente, uno de los involucrados corre hacia otra persona para agredirla físicamente; detrás de él aparece un sujeto portando un arma larga. Asimismo, se muestra al alcalde acercándose nuevamente al lugar donde ocurría la confrontación.

#Nacional |🚨🏛️ Investigan actuación del alcalde de Metepec tras incidente en club deportivo



La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una investigación luego de que se difundiera un video en el que el alcalde de Metepec, Fernando Flores, aparece ingresando al… pic.twitter.com/6XkqfXhnyH — Reporte M (@_ReporteMorelos) June 5, 2026

Fernando Flores justifica ingreso al Club La Asunción

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el presidente municipal aseguró que acudió al lugar tras recibir una solicitud de auxilio relacionada con un altercado dentro del club, del cual afirmó ser socio. No obstante, reconoció la polémica generada por las imágenes y ofreció disculpas a quienes consideraron excesiva su actuación.

De igual forma, Flores Fernández sostuvo que su objetivo era restablecer el orden y evitar que el conflicto escalara. Sin embargo, no detalló quién le reportó el incidente ni aclaró si el hombre que aparece portando un rifle en el video forma parte de su equipo de seguridad. Por último, afirmó que colaborará con cualquier investigación o requerimiento legal relacionado con los hechos.

Aviso importante pic.twitter.com/00uTZSCWo8 — Fernando Flores Fernández (@FerFlores_Emp) June 5, 2026

CODHEM abre investigación por los hechos

Debido a los hechos, a través de redes sociales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) informó que inició una investigación derivada de la difusión del video.

Según lo mencionado, el organismo analizará posibles actos u omisiones de servidores públicos que pudieran constituir violaciones a derechos humanos, particularmente en materia de integridad física y seguridad personal.

🚨 #ComunicadoCODHEM pic.twitter.com/ZF8HwATgxj — Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (@CODHEM) June 5, 2026

Para finalizar, la comisión señaló que revisará las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinará si existió alguna conducta indebida por parte de autoridades municipales.

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