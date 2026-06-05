Seis meses después, Alpura rompe el silencio sobre desaparición de Jeshua Cisneros; madre niega versión de la empresa

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Jeshua Cisneros, desaparecido desde diciembre de 2025. Foto: FGJEM

Tuvieron que pasar poco más de seis meses para que Alpura emitiera un comunicado sobre la desaparición de Jeshua Cisneros. El joven de 18 años fue visto por última vez cerca de una fábrica en Cuautitlán Izcalli; familiares aseguran que la empresa de productos lácteos les negó el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad.

¿Qué pasó con Jeshua Cisneros, desaparecido en Cuautitlán Izcalli?

El pasado 13 de noviembre, Jeshua Cisneros regresó caminando a su casa después de una reunión con sus amigos; durante el trayecto le mandó un mensaje a su mamá para decirle que tenía poca pila en su teléfono, pero que llegaba en 10 minutos. Esa fue la última vez que su madre tuvo contacto con él.

Al no tener noticias de su hijo y ser ignorada por las autoridades, la señora Karla Lechuga se movilizó rápidamente para encontrar a Jeshua. Se puso en contacto con sus amigos para reconstruir su trayecto, pidió ayuda a vecinos y comercios para ver las cámaras de vigilancia.

El material recopilado por familiares muestra que Jeshua caminó hasta una fábrica de Alpura en Cuautitlán Izcalli y posteriormente desapareció sin dejar rastro. Testigos mencionan que una patrulla lo detuvo frente a la fábrica. Una cámara de seguridad ubicada una cuadra más adelante muestra al vehículo pasando, pero no al joven.

Karla Lechuga se acercó a la empresa Alpura para que le dejaran ver los videos, pero la empresa se negó a entregarlos, argumentando mil excusas. Los familiares creen que estas grabaciones son clave para saber qué pasó con él y poder dar con su paradero.

Alpura tarda seis meses en hablar sobre la desaparición del joven

En estos seis meses, la familia de Jeshua ha estado muy activa en redes sociales, realizando campañas para encontrar al joven. Una de estas acciones es el llamado a no consumir productos de Alpura hasta que entreguen los videos de las cámaras de seguridad.

Debido a la presión social, la empresa emitió un comunicado el día de ayer, 4 de junio, en el que menciona que lamentan la desaparición de Jeshua y asegura que “desde el primer momento” han colaborado con las autoridades y se puso a disposición de ellas el centro de monitoreo para que constataran las condiciones del sistema.

Madre de Jeshua desmiente versión de Alpura; niega que hayan recibido ayuda de la empresa

El comunicado provocó indignación entre los ciudadanos, porque tardaron seis meses en hablar al respecto y consideran que sólo les interesa limpiar su imagen por el boicot que existe en su contra. La publicación en Facebook cuenta con más de 88 mil reacciones en menos de 24 horas; 56 mil de ellas son caritas de “me enoja”.

La señora Lechuga también manifestó su repudio al comunicado de Alpura. La madre de Jeshua publicó en Facebook que el día que acudieron a la fábrica les mostraron un monitor apagado y le explicaron que las cámaras frente a la entrada no servían.

“Ya basta de comunicados. Ya basta de querer deslindarse públicamente mientras nosotros seguimos viviendo esta pesadilla. Mi hijo, Jeshua Cisneros Lechuga, sigue desaparecido. Yo no estoy buscando excusas ni relaciones públicas. Estoy buscando a mi hijo”, publicó.

De acuerdo con la mamá de Jeshua, exempleados de la fábrica en Cuautitlán Izcalli admitieron que les pidieron mover las cámaras y, posteriormente, los despidieron. También comenta que unidades de la Fiscalía ingresaron a las instalaciones.

“A esto se suma que semanas antes esas mismas cámaras habrían sido solicitadas por un accidente vial ocurrido en la zona y que, en ese caso, sí existieron grabaciones que fueron entregadas”, dijo Karla Lechuga.

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