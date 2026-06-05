Cierre total en la Autopista Chamapa-Lechería por choque múltiple e incendio de pipa

GENERANDO AUDIO...

Explotó una pipa de gas en la Chamapa-Lechería. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La autopista Chamapa-Lechería se encuentra cerrada en su totalidad este viernes debido a un choque múltiple y el incendio de una pipa de gas, a la altura del kilómetro 25. Las autoridades le recomiendan a los automovilistas utilizar rutas alternas y anticipar sus traslados.

Cierre total en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de Naucalpan, por el incendio de una pipa de gas. Cuerpos de emergencia laboran en el sitio para controlar el fuego. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas de forma oficial.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/fW29yNXh2L — DK 1250 (@dk1250) June 5, 2026

Choque múltiple e incendio de pipa de gas en la Chamapa-Lechería

Alrededor de las 6:45 horas de este viernes 5 de junio se presentó un choque múltiple en el kilómetro 25 de la autopista Chamapa-Lechería. Los reportes mencionan que hubo una colisión entre varios vehículos y en el accidente se vio involucrada una pipa de gas que se incendió.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) confirmó que hay cierre al tránsito en ambos sentidos por el accidente. En el sitio se encuentra el personal de la Capufe y del equipo de bomberos.

En redes sociales circulan imágenes que muestran fuego saliendo de la pipa; también se observa un tráiler que se estrelló contra el muro de contención. Hasta el momento no hay reportes oficiales de personas lesionadas o fallecidas.

Continúa cierre vehicular en la Chamapa-Lechería

El reporte más reciente señala que continúe el cierre a la circulación en ambos sentidos; los equipos de emergencia realizan labores de atención en la zona del accidente. Además, hay desvío del tránsito vehicular en los siguientes puntos:

Dirección Chamapa: a la altura del km 17 (salida a Lomas Verdes).

a la altura del km 17 (salida a Lomas Verdes). Dirección Lechería: a la altura de la Plaza de Cobro Chamapa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.