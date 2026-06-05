Cierre total en la Autopista Chamapa-Lechería por choque múltiple e incendio de pipa
La autopista Chamapa-Lechería se encuentra cerrada en su totalidad este viernes debido a un choque múltiple y el incendio de una pipa de gas, a la altura del kilómetro 25. Las autoridades le recomiendan a los automovilistas utilizar rutas alternas y anticipar sus traslados.
Choque múltiple e incendio de pipa de gas en la Chamapa-Lechería
Alrededor de las 6:45 horas de este viernes 5 de junio se presentó un choque múltiple en el kilómetro 25 de la autopista Chamapa-Lechería. Los reportes mencionan que hubo una colisión entre varios vehículos y en el accidente se vio involucrada una pipa de gas que se incendió.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) confirmó que hay cierre al tránsito en ambos sentidos por el accidente. En el sitio se encuentra el personal de la Capufe y del equipo de bomberos.
En redes sociales circulan imágenes que muestran fuego saliendo de la pipa; también se observa un tráiler que se estrelló contra el muro de contención. Hasta el momento no hay reportes oficiales de personas lesionadas o fallecidas.
Continúa cierre vehicular en la Chamapa-Lechería
El reporte más reciente señala que continúe el cierre a la circulación en ambos sentidos; los equipos de emergencia realizan labores de atención en la zona del accidente. Además, hay desvío del tránsito vehicular en los siguientes puntos:
- Dirección Chamapa: a la altura del km 17 (salida a Lomas Verdes).
- Dirección Lechería: a la altura de la Plaza de Cobro Chamapa.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.