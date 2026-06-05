Fuertes lluvias provocan inundaciones en Ecatepec, Tultitlán y Cuautitlán

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Las labores de atención continúan en los tres municipios afectados.

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves provocaron severas afectaciones en Ecatepec, Tultitlán y Cuautitlán, en el Estado de México. Las inundaciones generaron cierres viales, suspensión del servicio de Mexibús y vehículos atrapados por la corriente en distintos puntos de los municipios.

Autoridades informaron que elementos de Protección Civil y Bomberos ya trabajan en las zonas afectadas para atender emergencias, apoyar a la población y reducir los niveles de agua acumulada en vialidades y accesos principales.

#Reportando ⛈️🔴 | ¡Completamente inundada la Vía López Portillo en #Tultitlán!



🌊 Situación severa sobre la Vía José López Portillo, a la altura del semáforo de Chilpan (Tultitlán), en dirección a Ecatepec.



📐 Importante acumulado de agua en la zona, dónde, su nivel supera… pic.twitter.com/WH7nKoxEoU — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 5, 2026

#Video | Así las cosas en la zona de Ojo de Agua en Ciudad Labor, #Tultitlán Estado de México.



Tianguistas del mercado de los jueves afectados por las lluvias durante la tarde de este 04 de junio de 2026.#inundaciones #Edomex pic.twitter.com/VEYQViO43y — Red Tráfico Real (@RedTraficoReal) June 5, 2026

Lluvias provocan inundaciones y suspenden servicio del Mexibús

En Ecatepec, las lluvias dejaron inundaciones de hasta un metro de altura en la avenida Nacional, a la altura de Venta de Carpio.

Como consecuencia, fue suspendido el servicio de la Línea 4 del Mexibús en el tramo que va del Mexipuerto Central de Abastos a Ojo de Agua, en Tecámac. Policías apoyaron a usuarios que quedaron atrapados debido a las anegaciones.

En Tultitlán, el agua cubrió importantes vialidades como la vía José López Portillo y la avenida Cartagena.

Así la vía José López Portillo, a la altura de la Bandera en #Tultitlán, tras la fuerte #lluvia de esta tarde. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/AsMDMphD6Q — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 5, 2026

La afectación también obligó a suspender el servicio de la Línea 2 del Mexibús, debido a que en la estación Bandera el nivel del agua superó los 35 centímetros.

Además, en el boulevard Tultitlán, el agua inundó los accesos del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE. Algunos vehículos quedaron flotando por la fuerza de la corriente.

Cuautitlán registra cierres en el Circuito Exterior Mexiquense

En Cuautitlán, las inundaciones alcanzaron los kilómetros 1 y 5 del Circuito Exterior Mexiquense.

Debido a las condiciones de la vialidad, fue cerrada la autopista con dirección a Toluca y Cuautitlán.

En este punto, varios automovilistas quedaron atrapados luego de ser sorprendidos por la corriente generada por la acumulación de agua.

Protección Civil y Bomberos atienden emergencias

Las labores de atención continúan en los tres municipios afectados.

Elementos de Protección Civil y Bomberos realizan trabajos para auxiliar a la población, retirar vehículos afectados y disminuir los niveles de agua en las zonas con mayores encharcamientos e inundaciones.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las vialidades afectadas mientras continúan las labores de atención.

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