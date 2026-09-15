“No vamos a minimizar lo ocurrido”: Rosi Wong habla tras atentado contra sus colaboradores

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Alcaldesa de Tecámac pidió evitar especulaciones. Foto: Facebook/Rosi Wong

Tras la agresión armada registrada este martes contra integrantes de su equipo de trabajo, la presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero, aseguró que su gobierno no minimizará lo ocurrido, aunque pidió evitar especulaciones mientras las autoridades desarrollan las investigaciones.

Mediante un mensaje dirigido a la ciudadanía, la alcaldesa aclaró que ella no fue víctima directa del ataque y que continúa al frente de sus funciones.

“Quiero transmitir tranquilidad. Estoy bien, me encuentro a salvo y continúo al frente de mis responsabilidades como presidenta municipal de Tecámac”.

Colaborador fue atacado al salir de su domicilio

De acuerdo con la versión ofrecida por la alcaldesa, Carlos Galindo salió de su domicilio cuando se percató de que un hombre se encontraba esperándolo debajo de un árbol.

Al establecer contacto visual, el sujeto le apuntó y comenzó a realizar detonaciones con un arma de fuego.

Galindo resultó lesionado durante la agresión, mientras que su escolta también fue atendida médicamente. Wong informó que el elemento de seguridad se encuentra fuera de peligro.

La alcaldesa expresó su solidaridad con ambos y con sus familias.

¿Qué dijo Rosi Wong sobre el ataque?

Ante las versiones que comenzaron a circular después de la agresión, Wong aseguró que no hará señalamientos ni especulará sobre lo ocurrido.

“No voy a especular ni a señalar a ninguna persona”, afirmó, al señalar que corresponde a las autoridades investigadoras determinar qué ocurrió, quiénes participaron y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.

También indicó que serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer las circunstancias relacionadas con los mecanismos de seguridad y acompañamiento que estaban establecidos para el colaborador atacado.

Alcaldesa de Tecámac pide evitar rumores

Wong informó que desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes y se estableció coordinación con las autoridades competentes para atender la situación y dar seguimiento a las investigaciones.

La presidenta municipal aseguró que la seguridad de las familias de Tecámac es una responsabilidad fundamental y señaló que el municipio mantiene coordinación con autoridades estatales y federales.

También pidió a la población evitar rumores y no compartir información que no haya sido confirmada oficialmente.

“No vamos a minimizar lo ocurrido”, dice Wong

La alcaldesa reconoció que el ataque puede generar preocupación entre los habitantes de Tecámac, pero hizo un llamado a mantener la tranquilidad durante las actividades previstas por el 15 de septiembre.

“No vamos a minimizar lo ocurrido, pero tampoco permitiremos que este hecho genere miedo entre ustedes”, sostuvo.

Wong aseguró que continuará al frente del Gobierno municipal y afirmó que las actividades de la fecha se realizarán con las medidas de seguridad correspondientes.

“Yo estoy bien, estoy firme, estoy trabajando. Tecámac está de pie y Tecámac no se detiene”, concluyó.

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