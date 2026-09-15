Equipo de la presidenta municipal de Tecámac, Rosy Wong, sufre ataque armado

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Disparos realizados en la camioneta. Fotos: Fernando Cruz

Un ataque armado en Tecámac, Estado de México (Edomex), se registró la mañana de este martes en la zona de Ojo de Agua, donde sujetos armados dispararon contra una camioneta Honda negra en la que viajaban el conductor y un asesor de la presidenta municipal Rosy Wong.

De acuerdo con reportes preliminares, la agresión ocurrió mientras el vehículo circulaba por la zona poniente del municipio. Como consecuencia del ataque, el conductor sufrió una herida en una mano y logró trasladarse hasta las instalaciones de la Cruz Roja de Ojo de Agua, donde recibió atención médica.

Ataque armado en Tecámac moviliza a autoridades

Tras la agresión se desplegó un dispositivo de seguridad en la zona con la participación de elementos de la Guardia Civil, quienes realizaron labores de vigilancia.

Hasta el momento, los reportes disponibles no precisan el motivo del ataque ni se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

¿Quién viajaba en la camioneta atacada?

En el vehículo se encontraban el conductor y Carlos Galindo, quien se desempeña como asesor de la presidenta municipal. Autoridades locales señalaron que Galindo trabaja de manera privada y no forma parte de la nómina del Ayuntamiento de Tecámac.

Galindo ocupó anteriormente el cargo de secretario del Ayuntamiento durante la administración encabezada por la ahora senadora Mariela Gutiérrez Escalante.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar cómo ocurrió la agresión y establecer la identidad y el paradero de los responsables.

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