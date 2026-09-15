Buscan a Gabriela Cruz Reyes, adolescente de 15 años desaparecida en Edomex

| Uno TV | Estado de México

GENERANDO AUDIO...

Gabriela Cruz Reyes, adolescente de 15 años desaparecida en Edomex. Foto: FGJ

Autoridades del Estado de México activaron una alerta para localizar a Gabriela Cruz Reyes, joven de 15 años que desapareció en San Felipe del Progreso. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la adolescente fue vista por última vez el 14 de septiembre de 2026.

¿Qué se sabe de la desaparición de Gabriela Cruz Reyes?

De acuerdo con información oficial, Gabriela Cruz Reyes fue vista en la manzana 22 de San Felipe del Progreso, Estado de México, el pasado 14 de septiembre de 2026. Al momento de su desaparición, la joven vestía:

Suéter y playera color mostaza

Falda color azul marino con franjas color mostaza en la parte inferior

Zapatos de charol color negro

Calcetas color azul marino

Además, la joven llevaba consigo una mochila de color rojo.

Aunque Gabriela Cruz Reyes no tiene señas particulares, es posible ubicarla, pues:

Mide 1.63

De complexión delgada

Cara redonda

Cabello castaño claro

Labios gruesos

Ojos grandes color café

Pómulos redondeados

¿Qué hacer si se conocen datos del paradero de Gabriela Cruz Reyes?

En caso de que se tenga información que pueda servir para dar con el paradero de la estudiante Gabriela Cruz Reyes, las autoridades del Estado de México pusieron a disposición medios de comunicación para cualquier reporte. Entre ellos se encuentran los números:

(722) 283-20-12

800-89-029-40

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.