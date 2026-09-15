Realizan peritajes tras ataque armado a funcionario del Ayuntamiento de Tecámac

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Inician peritajes por ataque a funcionario de Tecámac. Foto: Uno TV

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizan peritajes a la camioneta que fue baleada durante un ataque armado en contra de Carlos Galindo, asesor de Rosy Wong, presidenta municipal de Tecámac, y su escolta.

Ataque armado en contra de funcionario de Tecámac

De acuerdo con los reportes, sujetos armados atacaron con armas de fuego de grueso calibre la camioneta en la que viajaba el funcionario de Tecámac, cuando circulaba por boulevard Ojo de Agua.

Resultaron heridos los dos tripulantes: Carlos Galindo resultó con herida de bala en una mano, mientras que su escolta resultó herido a la altura del pecho.

Después del ataque, el escolta condujo hasta la Cruz Roja mexicana ubicada en el mismo boulevard Ojo de Agua, donde recibieron las primeras atenciones.

Heridos están fuera de peligro

Una ambulancia de Protección Civil acudió al sitio y trasladó al escolta al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) Ecatepec para su atención especializada, donde al momento se reporta fuera de peligro.

En tanto, el asesor de la alcaldesa de Tecámac fue atendido en el lugar y ya se encuentra en la Fiscalía mexiquense rindiendo su declaración.

Las primeras indagatorias apuntan que se trató de un ataque directo.

Carlos Galindo también fungió como secretario del Ayuntamiento de Tecámac durante la administración de la ahora senadora de la República, Mariela Escalante.

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