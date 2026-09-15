“Los rápidos de Ecatepec”: video muestra impresionante corriente tras tormenta

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Se formaron ríos por el colapso del drenaje. Foto: Protección Civil Ecatepec

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes en Ecatepec y Tlalnepantla, Estado de México, provocaron severas inundaciones que convirtieron calles y avenidas en auténticos ríos, dejando vehículos varados y afectaciones al transporte público.

Videos difundidos en redes sociales muestran una intensa corriente de agua y basura avanzando con fuerza en diversos puntos de Ecatepec, especialmente en la zona del puente vehicular de Avenida Camino a San Andrés, en la colonia Hank González, donde varios automóviles quedaron atrapados tras el colapso del drenaje.

#Reportando🌊 | ¡Los rápidos de #Ecatepec! Así tras fuerte tormenta. 🔴



⚠️ La corriente de agua y basura arrastra con fuerza en la entrada del puente vehicular de Av. Camino a San Andrés, Col. Hank González, afectando el tránsito. ¡Evite la zona!



📷: Noticias Tulpetlac Ostor. pic.twitter.com/iruECBjcLt — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 14, 2026

Corriente arrastró vehículos

La lluvia, que se prolongó por más de media hora, provocó escurrimientos provenientes de las zonas altas del municipio.

En Ecatepec, colonias como Rústica Xalostoc, Santa Clara y San Pedro Xalostoc registraron importantes encharcamientos e inundaciones.

Uno de los puntos más afectados fue la Vía Morelos, donde el nivel del agua superó los 45 centímetros en algunos tramos, dejando al menos una decena de vehículos varados.

Tras la fuerte lluvia de este lunes en #Ecatepec, se registran inundaciones en la #ViaMorelos. #HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/nSYPPk48oI — Halcon (@HalconOnce) September 15, 2026

También se reportaron afectaciones en el cruce de Vía Morelos y Benito Juárez, a la altura de la Clínica 76 del IMSS.

Mexibús suspendió parte del servicio

Debido a las inundaciones, la Línea 4 del Mexibús suspendió temporalmente corridas con dirección a Indios Verdes.

Horas después, autoridades informaron que los niveles del agua comenzaron a descender gracias a los trabajos de bombeo y desazolve, lo que permitió avanzar en el restablecimiento del servicio.

Operativo Tormenta sigue activo

El Gobierno municipal informó que mantiene activo el Operativo Tormenta, en coordinación con SAPASE, Protección Civil, bomberos y otras dependencias para atender las emergencias generadas por las precipitaciones.

Personal especializado y unidades tipo Vactor fueron desplegados en distintos puntos para liberar coladeras y acelerar el desalojo del agua acumulada.

Tlalnepantla también resultó afectado

Las lluvias también causaron problemas en Tlalnepantla, particularmente en las colonias Lázaro Cárdenas, Los Caracoles y La Presa, donde la corriente arrastró automóviles y camionetas.

En la zona del Ejido, una camioneta de carga quedó atrapada y fue empujada por la fuerza del agua hasta las inmediaciones del deportivo cercano a la autopista México-Pachuca.

Asimismo, se reportaron inundaciones sobre la carretera México-Querétaro, en dirección a Cuautitlán Izcalli.

Basura sigue siendo uno de los principales problemas

Horas antes de las lluvias, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, informó que durante la actual administración se han retirado más de 245 mil toneladas de basura de calles, barrancas, canales y coladeras.

No obstante, reconoció que el municipio aún enfrenta un rezago importante debido a la existencia de cerca de 200 tiraderos clandestinos, situación que continúa afectando la capacidad de desalojo del agua durante las tormentas.

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