Almacenes Ánfora Portales en Toluca: dónde comprar trastes baratos, sartenes y utensilios de cocina en Edomex

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El local del Edomex donde puedes comprar trastes baratos. Foto: Getty

Almacenes Ánfora Portales, el local de trastes baratos en Toluca, Estado de México, y la venta de utensilios de cocina económicos en Edomex concentran la oferta de artículos para el hogar en un establecimiento donde se pueden encontrar productos como platos, sartenes, túperes, ollas y accesorios de cocina a precios accesibles.

Almacenes Ánfora Portales en Toluca: trastes baratos en Edomex

Almacenes Ánfora Portales en Toluca es identificado como un punto de venta de trastes baratos en el Estado de México, donde se comercializan productos para cocina y organización del hogar.

En el establecimiento se distribuyen pasillos con distintas categorías de artículos, que incluyen desde utensilios básicos hasta electrodomésticos y productos de almacenamiento.

Utensilios de cocina baratos en Edomex: qué se puede comprar

En el local de utensilios de cocina en Toluca, se ofrecen diversos productos, entre los que se encuentran:

Electrodomésticos como licuadoras, batidoras, cafeteras, wafleras, freidoras de aire y creperas desde 500 pesos

Utensilios de cocina como palas, cucharas, espátulas y coladores desde 20 pesos

Sartenes, ollas, cacerolas y baterías de cocina de acero inoxidable, peltre y antiadherentes desde 195 pesos

Moldes para repostería de silicona, acero inoxidable y vidrio desde 8 pesos

Platos, tazas, jarras y tazones de barro, cerámica y vidrio desde 22 pesos

Cubiertos por pieza desde 6.50 pesos o en paquete desde 250 pesos

Túperes de vidrio y plástico desde 20 pesos

Accesorios de cocina como organizadores, botes y recipientes desde 22 pesos

Marcas disponibles en Almacenes Ánfora

El local de Almacenes Ánfora en Toluca distribuye productos de marcas como:

Cinsa

Vasconia

Ekco

Hamilton

Taurus

Oster

T-Fal

y otras líneas de artículos para el hogar.

Además de utensilios de cocina, el establecimiento ofrece artículos como muebles, cajoneras, mesas, sillas, lámparas, productos de jarcería, accesorios para mascotas y otros productos para el hogar.

Ubicación de Almacenes Ánfora Portales en Toluca

Almacenes Ánfora Portales en Toluca se ubica en Portal 20 de Noviembre 109, locales B y C, en el Centro de Toluca de Lerdo, Estado de México.

El horario de atención es de 10:00 a 22:00 horas todos los días, y acepta distintos métodos de pago. También ofrece opciones de compra por mayoreo y promociones en algunos productos.

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