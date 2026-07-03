Tlalnepantla renueva escalinata y luminarias en Lomas de San Juan Ixhuatepec

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Renovación de las escalinatas. Foto: Ayuntamiento de Tlanepantla

El Ayuntamiento de Tlalnepantla, en el Estado de México, estrenó la renovada escalinata de las Lomas de San Juan Ixhuatepec; además se instalaron 21 nuevas luminarias solares para brindarle mayor seguridad a los habitantes de la zona que transitan en la noche o durante la madrugada.

Renuevan imagen del Lomas de San Juan Ixhuatepec, en Tlalnetpantla

El pasado jueves 2 de junio, el Ayuntamiento de Tlalnepantla entregó los trabajos de remodelación del andador de la calle séptima Morelos, en el tramo que comprende de la Avenida Guerrero a la Avenida Pavón. En total, se invirtieron 6 millones 173 mil 224 pesos para culminar las obras.

Como parte de las remodelaciones en esta localidad, se estrenó la escalinata de las Lomas de San Juan Ixhuatepec, que ahora cuenta con un colorido diseño con motivos prehispánicos, que recuerdan nuestras raíces.

También se habilitó un nuevo sistema de alumbrado público que consta de 21 bases para poste, 16 postes y un total de 21 luminarias solares de última tecnología que no genera costos adicionales para el municipio y al mismo tiempo garantiza una visibilidad óptima durante la noche.

“De manera paralela, se atendieron de raíz los servicios básicos ocultos mediante la sustitución de la tubería galvanizada de dos y media pulgadas para optimizar el suministro de agua potable y la renovación de las tomas domiciliarias; asimismo, se renovó el sistema de drenaje sanitario con la instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 30 centímetros de diámetro y la colocación de nuevas descargas domiciliarias, previniendo con ello filtraciones y colapsos en la red local”, informó el Ayuntamiento de Tlalnepantla.

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