Operación Enjambre: detienen a Lino Rodríguez, coordinador regional del Edomex

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Lino Rodríguez detenido en Operación Enjambre. Foto: Uno TV

Autoridades federales detuvieron este jueves a Lino Rodríguez González, quien se desempeñaba como coordinador general de Gobierno en la zona sur del Estado de México, como parte de una investigación por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura ocurrió durante la denominada Operación Enjambre, una estrategia conjunta entre autoridades federales y estatales para investigar posibles vínculos entre servidores públicos y grupos criminales. Hasta el momento, las autoridades no han informado los delitos específicos que se le imputan ni su situación jurídica.

¿Quién es Lino Rodríguez González?

Originario del municipio de Temascalcingo, Lino Rodríguez González ocupaba el cargo de coordinador general de Gobierno en la zona sur del Estado de México.

Entre sus funciones estaba servir como enlace entre el Gobierno del Estado de México y los ayuntamientos de la región sur, además de apoyar las gestiones de los presidentes municipales ante las distintas dependencias estatales.

También coordinaba acciones con las secretarías del gobierno mexiquense para implementar programas públicos, principalmente en materia de desarrollo social y apoyo al campo.

Por ahora, las autoridades no han confirmado si la investigación involucra a otros funcionarios. Sin embargo, se prevé que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre la detención de Lino Rodríguez González y el proceso legal que enfrentará.

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