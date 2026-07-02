Aparece gigantesco socavón en Neza de más de 5 metros: imágenes

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Foto: Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl

Un socavón de aproximadamente 5 metros de largo y 2 metros de profundidad se abrió en el cruce de Calle 10 y avenida Chimalhuacán, en la colonia Maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

El hundimiento provocó el cierre de la vialidad y, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas. Las autoridades municipales pidieron a la población evitar la zona y utilizar vías alternas mientras se realizan las labores de inspección.

🚨Reportan enorme socavón en el cruce de Calle 10 y avenida Chimalhuacán, colonia El Barco, en #Nezahualcóyotl, Edomex. (@GobNeza, @Adolfo_Cerqueda)



La zona fue cerrada por autoridades y no se reportan lesionados. Se recomienda evitar el área y utilizar vías alternas. @Edomex… pic.twitter.com/JYhCoYKBVV — Josue Aguilar (@josuealeexis) July 2, 2026

Autoridades evalúan el socavón en Nezahualcóyotl

A través de sus redes sociales, el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl informó que personal del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) ya trabaja en el lugar.

“Personal de ODAPAS realiza labores de inspección y evaluación en un hundimiento localizado sobre la calle 10, en la colonia Maravillas, con el propósito de llevar a cabo las acciones pertinentes para atender la situación“, señaló el municipio.

Como medida preventiva, la circulación permanece restringida en el área mientras continúan los trabajos técnicos para determinar el origen del daño.

Personal de ODAPAS realiza labores de inspección y evaluación en un hundimiento localizado sobre la calle 10, en la colonia Maravillas, con el propósito de llevar a cabo las acciones pertinentes para atender la situación.#PorAmorANeza pic.twitter.com/sgs7welCP7 — Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl (@GobNeza) July 2, 2026

Lluvias habrían provocado el hundimiento

De acuerdo con medios locales, el socavón se habría formado debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días y a la humedad acumulada en el subsuelo.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la posibilidad de que las precipitaciones continúen y provoquen nuevos hundimientos en calles cercanas.

Mientras concluye la evaluación, el Gobierno municipal recomendó a automovilistas y peatones evitar el cruce de Calle 10 y avenida Chimalhuacán, así como mantenerse atentos a la información oficial sobre el avance de los trabajos.

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