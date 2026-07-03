Canales de aguas negras se convierten en fosas clandestinas; hallan varios cuerpos en Edomex

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Es el canal de aguas negras de Nextlalpan, Estado de México (Edomex), que se ha convertido en una verdadera fosa clandestina.

En noviembre del 2025, fue hallado en este canal de aguas negras, los restos del sacerdote Ernesto Baltazar, desaparecido en Tultepec, Edomex. Sus captores, lo asesinaron en una vivienda de Tultitlan y lo metieron en un sofá, lo amarraron y lo arrojaron al canal de aguas negras.

En diciembre del mismo año, fue localizado, en este mismo canal, el cuerpo sin vida del maestro de primaria Olaff Pedroza, reportado como desaparecido en Nextlalpan.

Madres buscadoras hallan cuerpos en canalrd de aguas negras. Foto: Fernando Cruz

No son los únicos casos de cuerpos encontrados en los canales de aguas negras

Según datos de madres buscadoras del colectivo Ehécatl, el canal de Nextlalpan, en sus 47.5 kilómetros han servido para que sicarios se deshagan de sus víctimas.

“En el canal de la Compañía en el bordo Neza y en Chimalhuacán, en el bordo encontramos tres cuerpos y en el canal de la Compañía. De Chimalhuacán dos cuerpos más… Como veinte cuerpos en el año pasado y lo que va de este año, los canales”. Carmen Zamora, presidenta colectivo Ehécatl

Nextlalpan forma parte del gran canal de desagües del Valle de México

Los primeros 50 kilómetros abarcan desde Amecameca e Ixtapaluca, pasando por Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, y continua con 47.5 kilómetros más con el canal de Cartagena y el canal de Nextlalpan, sumando 97.5 km de aguas residuales.

Derivado de la emergencia, el colectivo de buscadoras ha solicitado a la Secretaría de Gobernación que sean consideradas las aguas negras como fosas clandestinas.

“Nosotras en la reunión que tuvimos en la secretaría de Rosa Icela le solicitamos en puntos específicos, que se renombraran a las aguas residuales como fosas clandestinas”. Carmen Zamora, presidenta colectivo Ehécatl

El objetivo es claro, que las fiscalías mexiquenses, capitalinas y federales creen una comisión que busque cuerpos en estos canales para que sean entregados a sus seres queridos que buscan a sus desaparecidos y puedan darles el último adiós.

“Si se logran legalmente reconocer como fosas clandestinas en fosas residuales las fiscalías especializadas en personas desaparecidas tendrían obligadas e incluso gobierno federal la secretaria del agua, eso es lo que nosotras buscamos porque somos el único colectivo que busca en aguas residuales”. Carmen Zamora, presidenta colectivo Ehécatl

Pero también buscan que pueda convertirse en una iniciativa de ley.

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