Ambulancia del DIF Chimalhuacán atropella a una joven ciclista

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

En video quedó grabado el momento exacto en que una ambulancia del sistema municipal DIF de Chimalhuacán atropella a una joven ciclista.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de marzo en la Avenida Peñón, Barrio Tejedores.

De acuerdo con los reportes, la joven ciclista se incorporó a la avenida principal cuando la unidad del DIF que era conducida a exceso de velocidad y por el carril confinado la embistió arrojándola varios metros resultando gravemente herida.

Tras el percance, elementos de seguridad municipal y de la Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia realizaron el protocolo de auxilio de la menor de 16 años, quien en un primer momento fue trasladada al hospital general y posteriormente a una clínica particular para recibir atención médica especializada.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Al respecto, el Sistema Municipal DIF informó que se encuentra cubriendo la totalidad de los gastos médicos derivados del incidente y mantiene un seguimiento permanente sobre el estado de salud de la joven, el cual se reporta como estable.

El conductor de la unidad oficial, identificado como Ángel de Jesús “N”, fue detenido de inmediato y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Bajo las carpetas de investigación NIC: NEZ/CHI/02/MPI/443/01110/26/03 y NUC: NEZ/NEZ/CHI/026/081892/26/03, las autoridades competentes determinarán su situación jurídica.

Detenido en Chimalhuacán. Foto: Policía Municipal

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