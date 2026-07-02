Edomex endurece la verificación vehicular; conoce los nuevos requisitos

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Verificación vehicular en Edomex incorpora nuevos controles. Foto: Cuartoscuro

A partir de este mes de julio, el Estado de México (Edomex) reforzó el proceso de verificación vehicular con nuevos controles electrónicos para detectar fallas mecánicas y evitar que vehículos con sistemas anticontaminantes alterados obtengan un holograma. Aunque el calendario y las tarifas no cambiaron, los requisitos técnicos ahora son más estrictos.

Los automovilistas de la entidad mexiquense que acudan a verificar su vehículo durante el segundo semestre de 2026 deberán cumplir con nuevas revisiones técnicas, luego de que entrara en vigor una actualización al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO).

La modificación, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, mantiene sin cambios el calendario, los costos y la obligación de verificar; sin embargo, endurece las pruebas que realizan los verificentros para comprobar que los automóviles cumplen con los límites de emisiones contaminantes.

El objetivo es impedir que unidades con fallas mecánicas o con dispositivos anticontaminantes alterados obtengan alguno de los hologramas de circulación.

¿Qué cambió en la verificación vehicular del Edomex?

La principal novedad es la incorporación obligatoria del sistema OBD (On-Board Diagnostics), una herramienta que permite conectar el equipo del verificentro directamente a la computadora del automóvil para revisar el estado de los sistemas relacionados con las emisiones.

Con este nuevo procedimiento, los vehículos que soliciten los hologramas “00” y “0” deberán cumplir con requisitos adicionales, entre ellos:

Permitir la comunicación correcta entre la computadora del vehículo y el equipo de diagnóstico del verificentro

entre la computadora del vehículo y el equipo de diagnóstico del verificentro No tener códigos de falla activos registrados en el sistema

registrados en el sistema Contar con todos los monitores del sistema completos , requisito indispensable para aprobar la prueba

, requisito indispensable para aprobar la prueba Mantener en buen estado los dispositivos anticontaminantes, sin modificaciones o alteraciones

Además, el programa establece rechazo automático para los vehículos que:

Tengan encendida la luz “Check Engine”

Registren códigos de error activos

Presenten evidencia de que esos códigos fueron eliminados recientemente para intentar aprobar la verificación

Otro de los cambios consiste en una revisión más estricta del convertidor catalítico:

Si el sistema detecta que el componente presenta baja eficiencia, el propietario deberá sustituirlo en un Taller PIREC autorizado antes de regresar a realizar una nueva verificación

Calendario de verificación vehicular del segundo semestre en Edomex

Aunque el procedimiento cambió, el calendario de verificación permanece igual para el segundo semestre de 2026:

Color del engomado Terminación de placas Periodo para verificar Amarillo 5 y 6 Julio – agosto Rosa 7 y 8 Agosto – septiembre Rojo 3 y 4 Septiembre – octubre Verde 1 y 2 Octubre – noviembre Azul 9 y 0 Noviembre – diciembre

Las autoridades estatales recuerdan que los propietarios que no verifiquen dentro del periodo correspondiente pueden hacerse acreedores a multas y deberán cumplir con el trámite extemporáneo para regularizar su situación.

Asimismo, recomiendan revisar previamente el estado mecánico del vehículo, especialmente si la luz de advertencia del motor permanece encendida o si recientemente presentó alguna falla relacionada con el sistema de emisiones.

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