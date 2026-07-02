Lluvias dejan afectaciones en Tultepec, Tlalnepantla y Coacalco

| 20:00 | Fernando Cruz | Uno TV
Lluvias dejaron inundaciones en Tlalnepantla, Tultepec y Coacalco.
Lluvias dejaron inundaciones en Tlalnepantla, Tultepec y Coacalco. Foto: Uno TV

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este miércoles provocaron inundaciones y severas afectaciones en los municipios de Tlalnepantla, Tultepec y Coacalco, en el Estado de México. El nivel del agua dejó vehículos varados, cierres viales, daños a comercios y la suspensión del servicio del Mexibús Línea 2.

En algunos puntos de la zona metropolitana las precipitaciones continuaban, mientras cuerpos de emergencia atendían los reportes de la población.

Lluvias provocan rescates y cierres viales en Tlalnepantla y Tultepec

En Tlalnepantla, las inundaciones afectaron la Avenida de los Maestros y los carriles laterales de Periférico Norte, a la altura de Valle Dorado.

Elementos del cuerpo de Bomberos rescataron a dos menores de edad y a sus padres, quienes quedaron atrapados dentro de un automóvil que intentó cruzar la zona inundada.

En Tultepec, la Avenida Recursos Hidráulicos registró niveles de agua superiores a los 45 centímetros, por lo que fue cerrada a la circulación. Varios automóviles y motocicletas quedaron varados tras intentar atravesar el tramo afectado.

Además, en la zona centro del municipio, la corriente arrastró puestos y mercancía de un tianguis, lo que provocó pérdidas materiales para varios comerciantes.

Suspenden Mexibús e ingresa agua a viviendas en Coacalco

En Coacalco, las lluvias ocasionaron inundaciones sobre la vía José López Portillo, frente a Plaza Coacalco, donde el tránsito vehicular quedó prácticamente paralizado.

Debido al nivel del agua, el servicio del Mexibús Línea 2 fue suspendido de manera temporal.

Las afectaciones también alcanzaron viviendas ubicadas en Avenida Zarzaparrillas, Avenida Mexiquense, Boulevard Coacalco y Avenida de las Rosas, donde el agua comenzó a ingresar a los inmuebles.

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