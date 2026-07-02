Le dispararon para contenerlo: muere Kenzo, tigre de Bengala que escapó en Edomex, tras operativo de rescate

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Muere Kenzo, el tigre que escapó en Tepetlaoxtoc. Foto: Ayuntamiento Tepetlaoxtoc

Luego de cuatro días de intensa búsqueda, Kenzo, el tigre de Bengala que escapó de un santuario en San Bernardino, Tepetlaoxtoc, Estado de México, fue localizado este jueves durante un operativo de captura; sin embargo, murió tras resultar herido, confirmó una la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El felino intentó atacar a una integrante del equipo de búsqueda, por lo que personal participante respondió con un arma de fuego para detener la agresión. Como consecuencia de las lesiones, el ejemplar perdió la vida.

“Durante el operativo de rescate, médicos veterinarios intentaron sedar al ejemplar con dardos tranquilizantes. Sin embargo, ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente de su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, premisa fundamental en este tipo de circunstancias. El ejemplar recibió atención médica inmediata por parte de veterinarios de la Cepanaf, del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal. Kenzo fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para recibir atención especializada. Pese a los esfuerzos realizados por el personal veterinario el ejemplar falleció”. Profepa

Kenzo permaneció cuatro días libre en una zona boscosa

Tras escapar del santuario, el tigre permaneció varios días en una zona cerril y boscosa de San Bernardo Tlalmimilolpan, lo que obligó a desplegar un operativo interinstitucional en el que participaron autoridades municipales, estatales y federales, además de especialistas en fauna silvestre.

En las labores de búsqueda intervinieron drones, unidades caninas, Policía Montada, Protección Civil, bomberos y Policía Estatal, quienes recorrieron más de 300 hectáreas en jornadas permanentes. Las lluvias y las condiciones del terreno complicaron las maniobras.

Inicialmente se informó que sería trasladado al Zoológico de Zacango

Horas antes, la presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales Méndez, había informado que Kenzo fue capturado mediante sedación controlada y que presentaba una lesión que, en un primer momento, no comprometía sus funciones vitales ni su movilidad.

La alcaldesa también señaló que el ejemplar sería trasladado por personal especializado para recibir atención veterinaria en el Zoológico de Zacango, ubicado en el municipio de Calimaya.

No obstante, posteriormente una fuente de la Cepanaf confirmó a Uno TV que el tigre falleció tras resultar herido durante el operativo.

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