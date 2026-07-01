Aparición de grieta en Unidad 222 del IMSS preocupa a pacientes y familiares en Toluca

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Grieta en Unidad del IMSS preocupa a pacientes. Foto: Carlos Vera

Una grieta en pleno centro de Toluca, Estado de México, alertó a la población de la zona, pues se localiza entre dos de las calles principales y pasa por la Unidad de Medicina Familiar número 222 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como por el Hospital de Gineco Obstetricia.

Grieta genera preocupación entre derechohabientes del IMSS de Toluca

“La verdad sí es preocupante tener eso ahí, porque, por ejemplo, mi esposa está embarazada, se tropezó ahí; imagínese que no se hubiera agarrado de la barandilla, hubiéramos tenido un accidente con nuestro bebé. Les dijimos que checaran la abertura, pero nos dijeron ‘sí, gracias’. Eso no nos sirve de nada, más que nada por la salud de nuestras parejas y nuestros familiares”, comenta Francisco Javier, derechohabiente del IMSS.

Igualmente, Beatriz Garduño, familiar de derechohabiente del IMSS, cuenta que a ella le preocupa esta grieta porque lleva a su papá en silla de ruedas, lo que les ha generado problemas para tomar taxis para trasladarse.

Existen 24 zonas de fracturas en Toluca

Consultores en riesgo explican que en el municipio de Toluca existen 24 zonas de fracturas y, por las condiciones del terreno, la capital del Estado de México es de las más estudiadas en cuanto a fenómenos geológicos.

“Toluca es la ciudad más estudiada en esos términos de fenómenos geológicos, asociados por diferentes factores. El principal es por la zona ¿no? La zona en la que se encuentra es una zona característica donde se presentan fenómenos de hundimientos y subsidencia. Tiene por lo menos 100 años”, explica Hugo Antonio Espinosa, consultor en gestión de riesgos.

De acuerdo con el experto, las causas de los hundimientos de suelo son generados por la actividad de la población, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la actividad industrial y la invasión de los espacios verdes.

“Paralelo a eso, sí puede haber un riesgo importante que es el de los socavones, suelen asociarse a este tipo de fenómenos”, agrega.

IMSS informa sobre la grieta en su unidad de Toluca

La Delegación Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer, mediante una tarjeta informativa, que los estudios que han realizado con empresas especializadas establecen que el fenómeno es por condiciones geotécnicas y no debido a fallas en la estructura del inmueble, por lo que se cumple con los criterios para seguirlo utilizando.

“A lo mejor es el caso. Es ahí una zona de ruptura o de encuentro y pues se marca, casi casi hasta con regla. Es un fenómeno más grande, que llama la atención, que preocupa; pues sí, porque no es tan sencillo que de pronto la tierra se abra”, dice Hugo Antonio Espinosa.

“Obviamente que es peligroso, más que todo para las mamás, que aquí son más que todo mamás, cuando salen en la noche, porque aquí salen también en la noche, entonces van y se tropiezan, entonces sí es peligroso”, dice Mayden Salinas, familiar de derechohabiente del IMSS.

Por el momento, no se tiene un dictamen oficial y preciso sobre las causas y riesgos en esta zona. A la vez, Protección Civil Municipal informó que se están realizando los estudios correspondientes.

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