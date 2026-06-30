Festival Hadas y Brujas Tierra Mágica Medieval 2026 en Edomex: fechas, actividades y sede

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En Tecámac, se realizará el Festival Hadas y Brujas 2026. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El 11.º Festival Hadas y Brujas Tierra Mágica Medieval se llevará a cabo los próximos 8 y 9 de agosto de 2026, en el Club Hacienda Ojo de Agua, en Tecámac, Estado de México, donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inspirada en la fantasía, la época medieval y el misticismo. La entrada será gratuita.

¿Qué actividades se realizarán en el Festival de Hadas y Brujas en Tecámac?

El recinto, con más de 400 años de historia, será ambientado con tres espacios temáticos: el Reino de las Hadas, el Reino de las Brujas y la Fortaleza de los Reyes, cada uno con actividades y escenarios diseñados para sumergir a los visitantes en un mundo fantástico. Durante el festival habrá:

Combates con espadas

Espectáculos de fuego

Música medieval con gaitas y juglares

Danzas medievales

Mercadillo temático con diversos expositores

El programa también contempla lecturas de tarot, talleres de magia, brujería y manualidades, así como bodas medievales y élficas, con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva para los asistentes.

Los organizadores informaron que las personas interesadas en participar como expositores dentro del mercadillo mágico medieval pueden solicitar informes al teléfono 55 4107 0656.

¿A qué hora empieza el Festival de Hadas y Brujas en Tecámac?

Según los organizadores el horario del evento será de las 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Además, la entrada es gratuita.

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