Últimos días en Edomex para pedir apoyo de hasta 9 mil pesos por desempleo; así puedes registrarte
Si actualmente no tienes trabajo y vives en el Estado de México, todavía estás a tiempo de registrarte en el programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026, una iniciativa que otorga hasta 9 mil pesos por persona beneficiaria.
La convocatoria seguirá abierta hasta el próximo 5 de julio, por lo que quedan pocos días para completar el trámite en línea y participar en el proceso.
El apoyo económico forma parte del programa impulsado por la Secretaría del Trabajo del Estado de México y está dirigido a personas que actualmente se encuentran desempleadas.
Eso sí, el monto no se entrega en un solo pago.
De acuerdo con la convocatoria oficial, las personas seleccionadas pueden recibir 3 mil pesos mensuales, en una y hasta tres ocasiones, lo que permite alcanzar un máximo acumulado de 9 mil pesos, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.
¿Hasta cuándo puedo registrarme?
La convocatoria establece dos modalidades de inscripción.
El registro presencial ya concluyó, ya que únicamente estuvo disponible entre el 22 y 26 de junio.
Sin embargo, el trámite en línea sigue disponible.
La fecha límite es:
- Registro digital: hasta el 5 de julio de 2026
Para hacerlo, debes ingresar al portal oficial habilitado por autoridades estatales.
Requisitos para solicitar el apoyo en Edomex
Para iniciar el proceso, debes cumplir con los siguientes criterios:
- Estar registrado previamente en el Portal del Empleo y contar con folio
- Ser mexicano por nacimiento o naturalización
- Tener entre 18 y 64 años
- Vivir en el Estado de México
- Comprobar condición de desempleo en los últimos 18 meses (enero 2025 a junio 2026)
Sin este registro previo en el Portal del Empleo no podrás continuar con la solicitud.
Documentos que debes tener listos
Todos los archivos deben subirse en formato PDF, ser completamente legibles y no exceder 300 KB por documento.
Entre los documentos obligatorios aparecen:
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)
- CURP actualizada
- Comprobante de domicilio
- Formato Único de Bienestar (FUB)
- Documento que acredite desempleo reciente
- Carta bajo protesta de decir verdad
Dependiendo del caso, también pueden solicitarse documentos médicos o comprobantes especiales para personas con discapacidad o personas repatriadas.
¿Quiénes tendrán prioridad?
La convocatoria señala que se dará preferencia a personas que se encuentren en alguna de estas condiciones:
- Pobreza multidimensional
- Enfermedades crónico-degenerativas
- Alguna discapacidad temporal o permanente
- Personas cuidadoras de alguien con discapacidad
- Personas repatriadas
- Víctimas u ofendidos en delitos investigados con perspectiva de género
¿Cuándo salen los resultados?
Una vez concluido el registro, las personas beneficiarias seleccionadas podrán consultar resultados directamente en el portal oficial.
La publicación está prevista para:
- Agosto de 2026
La convocatoria aclara que registrarse no garantiza automáticamente recibir el apoyo, ya que la incorporación final dependerá de la evaluación realizada por el comité encargado del programa.
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