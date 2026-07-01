Últimos días en Edomex para pedir apoyo de hasta 9 mil pesos por desempleo; así puedes registrarte

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¿Por cuánto tiempo recibes el apoyo de desempleo en el Edomex? Foto: Cuartoscuro

Si actualmente no tienes trabajo y vives en el Estado de México, todavía estás a tiempo de registrarte en el programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026, una iniciativa que otorga hasta 9 mil pesos por persona beneficiaria.

La convocatoria seguirá abierta hasta el próximo 5 de julio, por lo que quedan pocos días para completar el trámite en línea y participar en el proceso.

El apoyo económico forma parte del programa impulsado por la Secretaría del Trabajo del Estado de México y está dirigido a personas que actualmente se encuentran desempleadas.

Eso sí, el monto no se entrega en un solo pago.

De acuerdo con la convocatoria oficial, las personas seleccionadas pueden recibir 3 mil pesos mensuales, en una y hasta tres ocasiones, lo que permite alcanzar un máximo acumulado de 9 mil pesos, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.

¿Hasta cuándo puedo registrarme?

La convocatoria establece dos modalidades de inscripción.

El registro presencial ya concluyó, ya que únicamente estuvo disponible entre el 22 y 26 de junio.

Sin embargo, el trámite en línea sigue disponible.

La fecha límite es:

Registro digital: hasta el 5 de julio de 2026

Para hacerlo, debes ingresar al portal oficial habilitado por autoridades estatales.

Requisitos para solicitar el apoyo en Edomex

Para iniciar el proceso, debes cumplir con los siguientes criterios:

Estar registrado previamente en el Portal del Empleo y contar con folio

y contar con folio Ser mexicano por nacimiento o naturalización

Tener entre 18 y 64 años

Vivir en el Estado de México

Comprobar condición de desempleo en los últimos 18 meses (enero 2025 a junio 2026)

Sin este registro previo en el Portal del Empleo no podrás continuar con la solicitud.

Documentos que debes tener listos

Todos los archivos deben subirse en formato PDF, ser completamente legibles y no exceder 300 KB por documento.

Entre los documentos obligatorios aparecen:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio

Formato Único de Bienestar (FUB)

Documento que acredite desempleo reciente

Carta bajo protesta de decir verdad

Dependiendo del caso, también pueden solicitarse documentos médicos o comprobantes especiales para personas con discapacidad o personas repatriadas.

¿Quiénes tendrán prioridad?

La convocatoria señala que se dará preferencia a personas que se encuentren en alguna de estas condiciones:

Pobreza multidimensional

Enfermedades crónico-degenerativas

Alguna discapacidad temporal o permanente

Personas cuidadoras de alguien con discapacidad

Personas repatriadas

Víctimas u ofendidos en delitos investigados con perspectiva de género

¿Cuándo salen los resultados?

Una vez concluido el registro, las personas beneficiarias seleccionadas podrán consultar resultados directamente en el portal oficial.

La publicación está prevista para:

Agosto de 2026

La convocatoria aclara que registrarse no garantiza automáticamente recibir el apoyo, ya que la incorporación final dependerá de la evaluación realizada por el comité encargado del programa.

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