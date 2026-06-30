Nuevo Tren Ligero en Edomex: conoce la ruta Texcoco-La Paz y su conexión con el Metro de CDMX

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Tren Ligero Texcoco-La Paz beneficiará a 127 mil pasajeros al día. Foto: Gob.Edomex

El Tren Ligero Texcoco-La Paz avanza como uno de los principales proyectos de movilidad para la zona oriente del Estado de México (Edomex). La nueva Línea recorrerá 20.85 kilómetros, unirá los municipios de Texcoco y La Paz y permitirá enlazar con la Línea A del Metro de la Ciudad de México (CDMX), con un tiempo estimado de recorrido de 30 minutos, lo que reducirá hasta en 40 minutos los traslados actuales.

El Tren Ligero Texcoco–La Paz es una realidad, damos un paso firme hacia una movilidad más digna, segura y accesible. Este esfuerzo es parte del Plan Integral de la Zona Oriente impulsado por la Presidenta Dra. @claudiashein y la Gobernadora Mtra. @delfinagomeza. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/OwBE12ShI2 — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) January 13, 2026

La obra forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente, impulsado por los gobiernos federal y estatal, y contempla una inversión cercana a 18 mil millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, el sistema podrá transportar a 127 mil pasajeros al día, con trenes que alcanzarán una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora.

¿Cuáles serán las 12 estaciones del Tren Ligero Texcoco-La Paz?

El proyecto contará con 12 estaciones, de las cuales 10 serán intermedias y dos terminales, distribuidas de la siguiente manera:

La Paz (terminal)

Los Reyes

La Magdalena

Conalep Los Reyes

Francisco Villa

Piedras Negras

Central de Abastos

Puerta Texcoco

Centro Cultural Bicentenario

San Bernardino

Autónoma Chapingo

Texcoco (terminal)

Uno de los puntos más relevantes será la estación Texcoco, ubicada en la antigua terminal ferroviaria de la ciudad.

Conectará con Metro y Mexibús

Como enlazará directamente con la terminal La Paz de la Línea A del Metro, facilitará los viajes entre el oriente del Estado de México y la Ciudad de México (CDMX).

El Tren Ligero utilizará infraestructura ferroviaria especializada con sistemas de energía, señalización, comunicaciones y seguridad, cuya operación será supervisada desde un centro de control.

¿Cómo beneficiará a los usuarios?

Las autoridades estiman que el nuevo sistema transformará la movilidad regional al ofrecer un servicio más rápido y eficiente.

Entre los principales beneficios destacan:

Reducirá el tiempo de traslado a 30 minutos

Atenderá a más de 126 mil pasajeros diariamente

Mejorará la conexión entre Texcoco, Chicoloapan, Los Reyes La Paz y la CDMX

Se integrará con el Metro y el Mexibús para ampliar las opciones de transporte público

Con este proyecto, el Gobierno del Edomex busca fortalecer la conectividad de la zona oriente mediante un sistema de transporte masivo que permita disminuir tiempos de viaje y ofrecer una alternativa de movilidad para miles de usuarios.

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