Asaltan a cuentahabiente y le roban un millón de pesos frente a sucursal en Toluca

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Roban un millón de pesos a cuentahabiente en Toluca. Foto: Getty Images

Un cuentahabiente fue despojado de un millón de pesos luego de salir de una sucursal bancaria ubicada sobre Avenida Morelos, entre las calles Sor Juana Inés de la Cruz y Rayón, en el Centro de Toluca, Estado de México.

El asalto ocurrió la tarde de este lunes, a plena luz del día, y fue perpetrado presuntamente por al menos tres hombres.

Cuentahabiente fue asaltado tras retirar un millón de pesos

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima habría retirado un millón de pesos de una institución bancaria y se dirigía a una agencia automotriz de Toluca, donde aparentemente realizaría la compra de un vehículo.

Sin embargo, después de salir de la sucursal, fue interceptado por al menos tres sujetos, quienes lo despojaron del dinero.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente si los responsables siguieron a la víctima desde el banco o si conocían previamente el movimiento que realizaría.

Roban un millón de pesos a cuentahabiente. Foto: Carlos Vera

Fiscalía del Estado de México investiga el robo

Tras el asalto, el cuentahabiente presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), institución que inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

Las autoridades deberán determinar cómo fue planeado el robo, además de revisar posibles imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar a los presuntos responsables.

El caso vuelve a poner atención sobre la seguridad de las personas que realizan retiros de grandes cantidades de dinero en instituciones bancarias, particularmente en zonas de alta afluencia.

La investigación continúa para determinar si los responsables actuaron de manera directa contra la víctima o si existe la posibilidad de que haya sido seguida desde la sucursal bancaria.

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