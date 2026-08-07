Apodan “Lady Paquete” a adulta mayor que roba celular a repartidor en Coacalco

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Mujer toma celular de repartidor por la entrega de paquete. Foto: IA

Una mujer de la tercera edad, apodada “Lady paquete”, se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar una discusión con un repartidor en Coacalco, Estado de México (Edomex), donde se ve que roba el celular del trabajador y se retira del lugar.

El hecho quedó registrado en un video que usuarios difundieron en plataformas digitales. Allí se observa a la mujer de la tercera edad reclamar al repartidor por la ubicación de una entrega y exigir que le fuera entregado un paquete.

De acuerdo con la versión difundida junto con la grabación, el trabajador explicó que el paquete no podía ser entregado debido a que estaba registrado a nombre de otra persona. La situación generó una discusión entre ambas partes que posteriormente escaló.

La doñita esperaba un paquete y se confundió de repartidor, lo regaño, lo insultó y hasta lo robó.



Mucho chairo que se siente empoderado tras escuchar las mentiras que diariamente repiten en Palacio Nacional. pic.twitter.com/h5LVE5dKyM — Salem The Cat (@HalloweenSalem2) August 6, 2026

Video muestra robo de celular por “Lady Paquete” durante el conflicto con repartidor

En las imágenes se observa a la adulta mayor, apodada “Lady paquete”, acercarse al repartidor para reclamarle sobre la entrega. Durante el intercambio de palabras, la adulta mayor insiste en recibir el paquete, mientras el trabajador mantiene que debía seguir el procedimiento correspondiente.

Según el material compartido en redes sociales, como en la cuenta de X identificada como Salem the cat, después de la discusión se ve a la mujer de la tercera edad robar el teléfono celular del repartidor y se retirarse hacia lo que parece ser su domicilio.

El repartidor quedó sin el dispositivo con el que realizaba el registro de sus entregas, por lo que, cuando llegó la persona que aparecía como destinataria del paquete ya no pudo completar el proceso de entrega.

El video generó comentarios divididos entre usuarios de redes sociales, quienes pidieron esclarecer lo ocurrido y determinar si existió alguna responsabilidad por la acción señalada.

Hasta el momento no se han informado detalles sobre si el repartidor presentó una denuncia formal ante las autoridades por la presunta sustracción del equipo.

“Lady Paquete” se suma a los apodos virales en redes sociales

El caso fue bautizado por usuarios como “Lady Paquete”, una denominación utilizada en redes sociales para identificar situaciones protagonizadas por personas que se vuelven tendencia debido a videos difundidos en internet.

En los últimos años, distintos episodios registrados en espacios públicos han generado este tipo de apodos, principalmente cuando las acciones quedan documentadas en video y son compartidas masivamente.

En este caso, la grabación continúa circulando mientras usuarios comentan el comportamiento de la mujer de la tercera edad y solicitan que se aclare lo ocurrido entre la adulta mayor y el repartidor, ya que indican que su edad no justifica la sustracción del equipo del repartidor.

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