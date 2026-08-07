Explosión en taller clandestino deja al menos un muerto y 2 heridos en Zinacantepec, Edomex

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Dos heridos y un muerto por explosión en Zinacantepec. Foto: Uno TV

Una fuerte explosión ocurrió la tarde de este jueves en un presunto taller clandestino de pirotecnia ubicado en la comunidad de Santa María del Monte, municipio de Zinacantepec, Estado de México. El saldo preliminar es de una persona muerta y dos más heridas, de acuerdo con los primeros reportes.

Se registró una explosión en un polvorín ubicado en el municipio de Zinacantepec, Estado de México.

Hay una persona fallecida y al menos dos lesionados. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/UQ6AaYNwx3 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 7, 2026

Explosión en taller clandestino de pirotecnia en Zinacantepec

El estallido movilizó a elementos de Protección Civil, bomberos, policías y servicios de emergencia, quienes atendieron a las personas lesionadas y acordonaron la zona para evitar mayores riesgos mientras realizaban las primeras labores de inspección.

Las autoridades mantienen bajo resguardo el inmueble, donde presuntamente se elaboraba pirotecnia de manera clandestina, en espera de concluir las investigaciones correspondientes.

Dos heridos y un muerto por explosión en Zinacantepec. Foto: Uno TV

Fiscalía del Edomex investiga las causas del siniestro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizará las diligencias para determinar qué provocó la explosión y confirmar si en el lugar operaba un taller clandestino de pirotecnia.

Peritos llevan a cabo el levantamiento de indicios para esclarecer los hechos, mientras las autoridades mantienen acordonada la zona como parte de las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni el estado de salud de los dos lesionados. Se espera que la Fiscalía informe en las próximas horas los avances de las indagatorias y confirme el origen del siniestro.

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