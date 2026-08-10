Transportistas bloquearon la México-Puebla; ésta es la razón

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Transportistas bloquearon la México-Puebla. Foto: Fernando Cruz

Más de tres horas estuvo cerrada en ambos sentidos la carretera federal México-Puebla por transportistas que bloquearon la carretera a la altura de Los Reyes, frente al paradero de Santa Martha en el perímetro de los Reyes La Paz, Estado de México.

Cerca del mediodía decidieron liberar el bloqueo, pero varias unidades se quedaron en uno de los tres carriles.

Así te lo informó Uno TV:

Los transportistas de las rutas hermanas denunciaron que el día de ayer sujetos armados abrieron fuego en contra de una de sus unidades, en donde el conductor viajaba con su hija de 10 años, quien recibió un impacto de bala y falleció.

Ante lo cual, los transportistas decidieron cerrar la carretera para exigir a la Fiscalía mexiquense, cese a los casos de violencia en contra de los transportistas.

Pasajeros hicieron trayecto a pie

Decenas de personas que viajaban abordo de unidades de transporte decidieron descender y continuar su trayecto a pie.

La circulación se ha restablecido poco a poco, sin embargo, los denunciantes aseguran volverán a bloquear si no tienen respuesta de las autoridades ministeriales.

Ayuntamiento La Paz recomienda tomar vías alternas a conductores

A través de un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales oficiales, el Ayuntamiento La Paz indicó que debido al bloqueo de transportistas del Oriente del Estado de México, el cual comenzó a las 7:30 horas, a la altura de AutoZone, sobre la carretera federal México-Puebla, habría afectaciones a la circulación.

Por esta misma razón, recomendaron tomar las siguientes vías alternas:

Vehículos ligeros: utilizar avenida Puebla para incorporarse a avenida Pantitlán

Vehículos pesados: utilizar avenida Ferrocarril México-Acapulco para incorporarse a avenida Pantitlán

“Les sugerimos anticipar sus traslados, tomar precauciones y utilizar vías alternas”, finalizaron.

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