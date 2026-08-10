Tráiler chocó y derribó postes en Ecatepec; cerraron la Vía Morelos rumbo a CDMX

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Vía Morelos tuvo afectaciones por accidente. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un tráiler chocó y derribó cuatro postes de luz y dañó el cableado eléctrico este lunes en la Vía Morelos, a la altura de Santa Clara, en Ecatepec, Estado de México (Edomex), provocando afectaciones a la circulación con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El accidente ocurrió sobre esta importante vialidad mexiquense, donde la unidad de carga impactó la infraestructura ubicada a un costado de la avenida. Debido a los daños ocasionados, personal especializado acudió al sitio para realizar las labores correspondientes y evitar riesgos para automovilistas y peatones.

#MásTemprano || Alrededor de las 5:00 de la mañana, un tráiler que presuntamente circulaba a exceso de velocidad chocó con al menos 3 postes, los derriba junto con luminarias y cableado eléctrico.



Los hechos ocurrieron sobre la vía #Morelos, en #SantaClara, #Ecatepec,… pic.twitter.com/6Zivn6G2yy — Centro Informativo CDMX (@CI_CDMX) August 10, 2026

Aunque inicialmente se reportó el cierre de la vialidad, posteriormente se informó que únicamente permanecía habilitado un carril, situación que genera una importante carga vehicular en dirección a la capital del país.

Por su parte, el conductor del tráiler fue detenido tras el accidente y, de acuerdo con los reportes disponibles, no presentó lesiones.

Mexibús también presentó afectaciones en el servicio

El percance también repercutió en el servicio de la Línea 4 del Mexibús, que no proporcionó servicio debido a que el tramo afectado forma parte de una de las rutas utilizadas para conectar distintos puntos del Edomex con la CDMX.

Las autoridades correspondientes determinarán las causas del choque para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados a la infraestructura eléctrica y las afectaciones a la circulación.

Accidente en Vía Morelos complicó el tránsito hacia CDMX

El percance provocó complicaciones para quienes circulaban por la Vía Morelos rumbo a la CDMX, debido a que los trabajos para atender los postes y el cableado redujeron el espacio disponible para los vehículos.

La presencia de los equipos de emergencia y del personal encargado de reparar la infraestructura también obligó a extremar precauciones en el tramo donde ocurrió el accidente.

Automovilistas que utilizan esta vía como conexión entre Ecatepec y la CDMX se encontraron con tránsito lento debido a la reducción de carriles.

Las autoridades recomendaron tomar previsiones ante las afectaciones mientras concluían las maniobras en el lugar.

CFE trabaja para reparar los daños en Santa Clara

Tras el choque, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se trasladó al punto para atender los daños provocados en la infraestructura eléctrica.

El impacto del tráiler afectó cuatro postes, además del cableado de la zona, por lo cual, en las labores se aseguraron los elementos dañados antes de restablecer completamente las condiciones de circulación.

La intervención se mantuvo en Santa Clara, mientras se realizaban los trabajos necesarios derivados del accidente.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del choque.

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