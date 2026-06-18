Automóvil intenta ganarle al tren y termina embestido en Ecatepec

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Automóvil intenta ganarle el paso al tren en Ecatepec. FOTO: X / @Gposiadeoficial

Un automóvil fue embestido por un tren en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México, luego de quedar detenido sobre el cruce ferroviario. El accidente ocurrió cerca de la intersección con Avenida Central y provocó afectaciones a la circulación vehicular en la zona.

De acuerdo con testigos, el conductor se encontraba estacionado justo sobre las vías del tren. Cuando notó que la locomotora se aproximaba, intentó mover el vehículo para evitar el impacto, pero no logró retirarlo a tiempo.

La locomotora impactó el automóvil y lo proyectó varios metros adelante. La unidad terminó prensada contra un tótem de control del cruce ferroviario, estructura que quedó completamente destruida debido a la fuerza del choque.

Tras el accidente, cuerpos de emergencia se movilizaron al sitio para atender la situación y verificar posibles riesgos en la zona.

🚨 Tren embiste auto en #Ecatepec (Jardines de Morelos); 1 lesionado tras intentar ganarle el paso. Fue trasladado al hospital. Vialidad afectada. pic.twitter.com/mCuto6K5fU — Infopolitano (@infopolitano) June 18, 2026

Conductor resulta ileso tras choque con el tren

Paramédicos brindaron atención al chofer del vehículo, quien, pese a la magnitud del accidente, resultó ileso. Las autoridades informaron que únicamente presentó una crisis nerviosa, por lo que fue estabilizado en el lugar.

El percance generó el cierre temporal del paso vehicular en el cruce ferroviario, lo que provocó kilométricas filas de vehículos y complicaciones para los automovilistas que transitaban por la zona.

Ministerio Público determinará responsabilidades

Una vez que recibió atención médica, el conductor fue presentado ante el Ministerio Público, donde se realizará el deslinde de responsabilidades correspondiente por los hechos ocurridos en el cruce ferroviario de Jardines de Morelos.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente.

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