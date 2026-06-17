Buscan a Edwin Gustavo de la Vega Gutiérrez, joven desaparecido en Temoaya, Edomex

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Edwin Gustavo de la Vega de 19 años es buscado en Edomex. Fotos: Gob. Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un boletín de urgencia para localizar a Edwin Gustavo de la Vega Gutiérrez, un joven de 19 años de edad, reportado como desaparecido en el municipio de Temoaya, Estado de México (Edomex).

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a EDWIN GUSTAVO DE LA VEGA GUTIÉRREZ, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/HEMv7kMyAx — COBUPEM (@COBUPEM) June 14, 2026

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Edwin Gustavo fue visto por última vez el 12 de junio de 2026 en la comunidad de San Antonio del Puente, perteneciente a dicho municipio mexiquense. Su desaparición fue reportada ante las autoridades el 14 de junio de 2026, por lo que se activaron los protocolos de localización correspondientes.

Familiares y autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita conocer su paradero.

¿Cómo es Edwin Gustavo de la Vega Gutiérrez?

Según la ficha emitida por las autoridades, Edwin Gustavo tiene las siguientes características físicas:

Edad: 19 años

Estatura: 1.70 metros

Peso: 80 kilogramos

Complexión: robusta

Tez: apiñonada

Cabello: negro crecido

Cara: redonda

Ojos: café

Nariz: recta

Boca: grande

Frente: grande

Cejas: pobladas

Orejas: medianas

Mentón: redondo

Labios: medianos

Pómulos: poco prominentes

Al momento de su desaparición vestía un traje azul marino con diseño de cuadros y líneas delgadas blancas y rojas, además de camisa blanca, chaleco negro y tenis negros.

¿Dónde desapareció Edwin Gustavo?

La ficha de búsqueda señala que el joven fue visto por última vez en la localidad de San Antonio del Puente, en el municipio de Temoaya, Edomex.

Hasta el momento, las autoridades no han informado mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición, por lo que continúan las labores de búsqueda para localizarlo.

La Fiscalía pidió a la población compartir la información y mantenerse atenta ante cualquier dato que pueda contribuir a encontrarlo.

¿Dónde reportar información sobre su paradero?

Cualquier persona que tenga información que ayude a localizar a Edwin Gustavo de la Vega Gutiérrez puede comunicarse a los canales oficiales de la Fiscalía mexiquense:

Programa Odisea: (722) 283 20 12

Lada sin costo: 800 89 029 40

Las autoridades indicaron que toda información recibida será tratada conforme a los protocolos establecidos para la búsqueda de personas desaparecidas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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